Нет абортам: в Молдове проходит Марш в поддержку жизни

Эта акция призывает всех обратить внимание на проблемы беременных женщин.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В субботу в Кишиневе и еще в 370 населенных пунктах Молдовы проходит "Марш в поддержку жизни", под девизом "Уникален с первой секунды".

© Sputnik / Miroslav Rotari В службе "112" отказали в помощи беременной

По словам организаторов, мероприятие призвано продвигать жизнь и повысить ответственность всего общества перед "даром жизни".

В Кишиневе участники собираются в 12.00 у Муниципальной клинической больницы №1, а в 12.30 отправятся маршем на площадь Великого Национального Собрания. Там в 13.00, пройдет благотворительный бесплатный концерт "Live for Life".

Марш призван обратить внимание властей и общества на проблемы беременных женщин, находящихся в кризисных ситуациях. Беременных женщин, которых принуждают делать аборт, призывают, не поддаваться страху и дать жизнь детям.

© Photo : из личного архива Правозащитник: селективными абортами уничтожены 200 миллионов девочек

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Как рассказала председатель Ассоциации "Moldova pentru viață" Надежда Усатый, таких женщин должны поддерживать социальные работники и ответственные лица, которые могут оказать им специализированную помощь.

Она добавила, что в Молдове необходимо создать законную возможность, чтобы беременная женщина, которая считает, что не может вырастить ребенка, могла доверить его на усыновление сразу после рождения, по модели, применяемой в США, Великобритании, Австралии.

По некоторым данным, 2018 году в Республике Молдова было сделано более 12 тысяч абортов. Марш в поддержку жизни проводится в пятый раз на национальном уровне.

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