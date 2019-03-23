Важная новость для водителей: в Молдове разрешили парковаться на тротуарах

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В Молдове разрешили парковаться на тротуарах, но при выполнении определенных условий. Водителям необходимо при парковке оставлять для движения пешеходов не менее 1,5 метра. Такое постановление приняло правительство. Документ опубликован сегодня в Monitorul Oficial, сообщает Sputnik.md.
Нововведением предусмотрено, чтобы людям с ограниченными возможностями, гражданам с колясками с детьми и пожилым не создавались препятствия.
Также припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Министерство внутренних дел в течение 30 дней со дня опубликования постановления правительства пересмотрит все ведомственные нормативные акты, касающиеся данных положений.
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