Важная новость для водителей: в Молдове разрешили парковаться на тротуарах

Правительство приняло решение облегчить жизнь автолюбителям и разрешило парковку на тротуарах, правда, с оговорками.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В Молдове разрешили парковаться на тротуарах, но при выполнении определенных условий. Водителям необходимо при парковке оставлять для движения пешеходов не менее 1,5 метра. Такое постановление приняло правительство. Документ опубликован сегодня в Monitorul Oficial, сообщает Sputnik.md.

© Sputnik / Rodion Proca Полиция упорядочит парковку на Московском проспекте в Кишиневе

Нововведением предусмотрено, чтобы людям с ограниченными возможностями, гражданам с колясками с детьми и пожилым не создавались препятствия.

Также припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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Министерство внутренних дел в течение 30 дней со дня опубликования постановления правительства пересмотрит все ведомственные нормативные акты, касающиеся данных положений.

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