Водители маршруток в Кишиневе нарушают правила каждую минуту

Национальный инспекторат по патрулированию, который провел операцию "Автобус", подвел итоги проверки и выявил, что водители маршруток каждую минуту нарушают правила дорожного движения.

КИШИНЕВ, 23 мар– Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию с 18 марта проводил по всей стране операцию "Автобус", сообщает Sputnik.md.

Цель проверок - мониторинг безопасности в общественном транспорте.

В рамках операции инспекторы проанализировали видео с нарушениями водителей маршрутных такси в Кишиневе. Первое, что заметили проверяющие, это то, "нарушения очень частые".

© Sputnik / Miroslav Rotari Какими должны быть кишиневские маршрутки и их водители – ответ эксперта

Также они подметили, что в среднем водители серьезно нарушают правила каждую минуту. Водители маршруток не пропускают пешеходов, подбирают или выпускают пассажиров не на остановках или же на проезжей части, а также поворачивают и меняют направление без предупреждений и многое другое.

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Кроме того, патрульные инспекторы предоставляют лекции о правилах дорожного движения для водителей троллейбусов, чтобы каждый водитель знал: они несут ответственность за безопасность пассажиров.

В этом контексте инспекторы напоминают водителям об основных правилах движения:

- не начинать езду с открытыми дверями;

- не сажать пассажиров за пределы максимально допустимой вместимости транспортного средства;

- осуществлять посадку / высадку пассажиров только на специально оборудованных станциях, указанных в утвержденном маршруте;

- поддерживать надлежащее техническое состояние транспортных средств.

Национальная патрульная инспекция заявила, что полагается на ответственность как экономических агентов, так и водителей.

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