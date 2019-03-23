20:15 23 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Общественный транспорт

Водители маршруток в Кишиневе нарушают правила каждую минуту

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Национальный инспекторат по патрулированию, который провел операцию "Автобус", подвел итоги проверки и выявил, что водители маршруток каждую минуту нарушают правила дорожного движения.

КИШИНЕВ, 23 мар– Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию с 18 марта проводил по всей стране операцию "Автобус", сообщает Sputnik.md.

Цель проверок - мониторинг безопасности в общественном транспорте.

В рамках операции инспекторы проанализировали видео с нарушениями водителей маршрутных такси в Кишиневе. Первое, что заметили проверяющие, это то, "нарушения очень частые".

© Sputnik / Miroslav Rotari
Какими должны быть кишиневские маршрутки и их водители – ответ эксперта

Также они подметили, что в среднем водители серьезно нарушают правила каждую минуту. Водители маршруток не пропускают пешеходов, подбирают или выпускают пассажиров не на остановках или же на проезжей части, а также поворачивают и меняют направление без предупреждений и многое другое.

Показуха - и только: как дамы в дорогих шубах толкаются в маршрутках Кишинева>>>

Кроме того, патрульные инспекторы предоставляют лекции о правилах дорожного движения для водителей троллейбусов, чтобы каждый водитель знал: они несут ответственность за безопасность пассажиров.

В этом контексте инспекторы  напоминают водителям об основных правилах движения:

- не начинать езду с открытыми дверями;

- не сажать пассажиров за пределы максимально допустимой вместимости транспортного средства;

- осуществлять посадку / высадку пассажиров только на специально оборудованных станциях, указанных в утвержденном маршруте;

- поддерживать надлежащее техническое состояние транспортных средств.

Национальная патрульная инспекция заявила, что полагается на ответственность как экономических агентов, так и водителей.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки
"Грошовое дело": почему в общественном транспорте не берут леевые монеты
Что ни день, то сюрприз от мэрии Кишинева: некоторые маршрутки ездят иначе
В соцсетях найдена причина недостатка общественного транспорта в Кишиневе
Теги:
Кишинев, маршрутки
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

футбольный матч Молдова-Франция
Футбольный матч Молдова-Франция: как это было - фото
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедиции
Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова: кадры экспедиции
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться