В Молдове снижается заболеваемость туберкулезом

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Республика Молдова входит в число 30 стран с высоким уровнем множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза в мире.

© Photo : из личного архива Д. Мелик-Гусейнова Врач: туберкулез страшнее рака и СПИДа

Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Пресс-релиз на сайте министерства выпустили в связи с Всемирным днем борьбы с туберкулезом, который отмечают в мире 24 марта.

Власти в области здравоохранения отмечают тенденцию стабилизации эпидемиологической ситуации в Молдове в последние годы.

Новые случаи и рецидивы в 2018 году составили 3014 случаев на 100 000 населения. Цифры указывают на снижение на 10,1% по сравнению с 2017 годом. Общая заболеваемость туберкулезом у детей в 2018 году уменьшилась на 25,5% по сравнению с 2017 годом, и составила 122 случая на 100 000 населения.

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Одной из проблем эффективного контроля туберкулеза является его сочетание с ВИЧ-инфекцией. Смертность от туберкулеза в 2018 году составила 295 случаев на 100 000 населения по сравнению с 320 случаями в 2017 году.

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Диагностика и лечение туберкулеза в Республике Молдова являются бесплатными, а своевременное обращение за медицинской помощью и строгое соблюдение указанного лечения являются основными компонентами успешного лечения, отмечает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, конечной целью которого является предотвращение эпидемии туберкулеза во всем мире с уменьшением числа смертей от этого заболевания на 95% и снижением числа случаев на 90% в период с 2015 по 2035 год.