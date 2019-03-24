Эксперт дал ответ, насколько безопасна в Молдове вода из-под крана

Эксперт по общественном здоровью Ион Шалару в эфире радиостудии Sputnik заверил потребителей в том, что воду из-под крана пить можно, она безопасна и аргументированно объяснил, почему это действительно так.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Водопроводную воду в Молдове можно пить, она не окажет негативного воздействия на организм человека, об этом в эфире радио Sputnik Moldova заявил эксперт по общественному здоровью и автор проекта закона о качестве питьевой воды в Молдове Ион Шалару.

© Sputnik / Саид Царнаев Вода из крана: в Молдове решили проверить, что пьют жители страны

Такое мнение он высказал о водопроводной воде в Кишиневе.

По словам Шалару, исследования показывают, что в столице в воде из-под крана содержится большая концентрация сероводорода и аммония. Однако это не значит, что есть какой-либо риск для здоровья людей.

"Сероводород и аммоний не представляет опасности для организма. Проблема в том, что эти вещества придают неприятный и отталкивающий запах воде. Из-за этого люди не желают пить такую воду. Главный дискомфорт еще представляет выраженный запах хлора. Но и он не опасен, воду можно употреблять в пищу без страха. Также можно оставить воду в емкости, и через время запах выветрится", - уточнил эксперт.

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Он добавил, что для Кишинева основную часть воды поставляют из Днестра, поэтому нет сомнений в ее безопасности.

"Очистная установка в Днестре была модернизирована за последние годы. Был заменен фильтрующий материал и обновлена технология по дезинфекции, в том числе стали использовать гипохлорит натрия", - заключил Шалару.

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