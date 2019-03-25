Сколько будут получать молдавские пенсионеры после 1 апреля

Госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Нелли Русу в эфире радиостудии Sputnik рассказала о плюсах новой формулы индексации пенсии в нашей стране.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Ежегодно первого апреля в Молдове проходит индексация пенсий.

© Sputnik / Александр Кряжев Индексация-2019: на сколько с 1 апреля повысятся пенсии в Молдове

Процент индексации рассчитывают, исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен. По новой формуле пенсии проиндексируют на 5,3 процента.

"Ранее пенсии индексировали, исходя из среднегодового роста индекса потребительских цен за предыдущий год, на этот раз по новой формуле - в расчет возьмут последние три года. Если бы и в этом году высчитывали пенсии по старой формуле, то их рост был бы лишь на три процента, потому что рост инфляции в прошлом году был именно три процента", - рассказала в эфире радио Sputnik Молдова госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Нелли Русу.

Она объяснила, что высчитывать пенсию таким образом раньше было невозможно из-за некоторых пробелов в законодательстве страны. Такое стало возможным лишь после пенсионной реформы.

"Пенсионная система претерпела несколько изменений: модификацию формулы, использование индекса заработной платы, за годы деятельности до пенсии, переоценка пенсии по этому показателю. Эти меры помогли увеличить социальные льготы", считает собеседница.

Русу добавила, что реформа пенсионной и налоговой системы поспособствовала росту бюджета социального страхования. По ее мнению, реформы мотивировали граждан страны сдать декларации о своих доходах и своевременно оплатить все налоги.

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Таким образом, как подчеркнула госсекретарь, за первые два месяца 2019 года выплаты в бюджет выросли на 106 миллионов леев по сравнению с этим же периодом в 2018 году.

"Этот рост - результат обширной политики, такой, как налоговая реформа. Выплаты бенефициаров уменьшили на 5 профентов. Благодаря этому они стали декларировать все свои доходы. Это позволило увеличить пенсии на 10 процентов, а также пересчитать пенсии для 2600 человек", - подчеркнула Русу.

Как отметила собеседница Sputnik, после 1 апреля каждый пенсионер получит пенсию на 15,8 процентов больше, чем получал ранее.

Для индексации пенсии в бюджет социального страхования поступило 513 миллионов леев, а из госбюджета было выделено 88, 5 миллионов леев.