Понедельник начинается с отключений - где в Кишиневе не будет света

Десятки домов в четырех секторах Кишинева на несколько часов будут отключены от подачи электроэнергии.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. На понедельник, 18 марта, запланировано проведение ремонтных и профилактических работ в электросетях в четырех секторах Кишинева. По сообщению поставщика электроэнергии, не будет электричества на следующих улицах.

В секторе Ботаника:

- пр. Куза-Водэ 13/3 - в период с 10:00 - 12:30.

- пр. Куза-Водэ 13/8 - в период с 13:00 - 17:00.

В секторе Центр:

- ул. Белшугулуй 1-5, 10-14, Бужорилор 4-40, 7, Чирешилор 92, 27/2, переулок Антон Крихан 6, Антон Крихан 11-33, 12-44, Дымбулуй 1-6, 2-7, Друмул Виилор 1, 2/4, Гиочеилор 999, Лакулуй 62, 69, 72, Н. Пирогова 2-26, 3-25, Нукарилор 21-33, 38-50, Тимиш 1-53, 4-56 - в период с 12:30 - 17:00.

© Sputnik / Виталий Аньков В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию

- ул. Измаил 38 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Измаил 52 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Тимиш 2, Г. Александреску, А. Матеевич - в период с 09:00 - 12:30.

В секторе Чеканы:

- ул. Ион Думенюк 14, 16, Мирча чел Бэтрын 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38/1, 38/2, Милеску Спэтару 21/5 - в период с 09:10 - 15:00.

- ул. Хайдукул Бужор 59A, 65 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. М. Садовяну 1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, П. Заднипру 2 - в период с 09:10 - 15:00.

- ул. М. Садовяну 5-9, 15-55, 22-24 - в период с 09:40 - 17:40.

В cекторе Рышкановка:

- ул. Браништий 5, 11 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Браништий 13 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Подгоренилор 17 - в период с 10:00 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, с полным списком можно ознакомиться на сайте gasnaturalfenosa.md. Телефон справочной службы электросетей Union Fenosa: (022) 43-11-11.