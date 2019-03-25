10:03 25 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.26
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Ремонт электросетей.

Понедельник начинается с отключений - где в Кишиневе не будет света

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
93 0 0

Десятки домов в четырех секторах Кишинева на несколько часов будут отключены от подачи электроэнергии.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. На понедельник, 18 марта, запланировано проведение ремонтных и профилактических работ в электросетях в четырех секторах Кишинева. По сообщению поставщика электроэнергии, не будет электричества на следующих улицах.

В секторе Ботаника:

- пр. Куза-Водэ 13/3 - в период с 10:00 - 12:30.

- пр. Куза-Водэ 13/8 - в период с 13:00 - 17:00. 

В секторе Центр:

- ул. Белшугулуй 1-5, 10-14, Бужорилор 4-40, 7, Чирешилор 92, 27/2, переулок Антон Крихан 6, Антон Крихан 11-33, 12-44, Дымбулуй 1-6, 2-7, Друмул Виилор 1, 2/4, Гиочеилор 999, Лакулуй 62, 69, 72, Н. Пирогова 2-26, 3-25, Нукарилор 21-33, 38-50, Тимиш 1-53, 4-56 - в период с 12:30 - 17:00.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию

- ул. Измаил 38 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Измаил 52 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Тимиш 2, Г. Александреску, А. Матеевич - в период с 09:00 - 12:30.

В секторе Чеканы:

- ул. Ион Думенюк 14, 16, Мирча чел Бэтрын 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38/1, 38/2, Милеску Спэтару 21/5 - в период с 09:10 - 15:00.

- ул. Хайдукул Бужор 59A, 65 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. М. Садовяну 1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, П. Заднипру 2 - в период с 09:10 - 15:00.

- ул. М. Садовяну 5-9, 15-55, 22-24 - в период с 09:40 - 17:40.

В cекторе Рышкановка:

- ул. Браништий 5, 11 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Браништий 13 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Подгоренилор 17 - в период с 10:00 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, с полным списком можно ознакомиться на сайте gasnaturalfenosa.md. Телефон справочной службы электросетей Union Fenosa: (022) 43-11-11.

По теме

Жители двух секторов Кишинева останутся без электроэнергии
В Молдове с апреля повышается закупочная цена на электроэнергию
Несколько улиц столицы в понедельник оставят без света, а Колоницу - без воды
Теги:
электросети
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Романтика и любовь в СССР: как ходили на свидания наши мамы и папы - фото
Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!": второй конкурсный день - прямая трансляция
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться