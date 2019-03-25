Открыт новый троллейбусный маршрут Кишинев - Бубуечь

Еще один пригород присоединился к сети троллейбусных маршрутов Кишинева.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Новая троллейбусная линия из Кишинева в Бубуечь открывается в понедельник, 25 марта, сообщила пресс-служба столичной примэрии.

Троллейбус №37 будет ходить из центра Бубуечь до Железнодорожного вокзала в Кишиневе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Наэлектризованный пригород: новый маршрут троллейбуса будет открыт в Дурлешты

На маршрут выйдут три троллейбуса на автономном ходу с интервалом остановок в 24 минуты. Общая протяженность маршрута составляет 25 километров.

Аккумуляторы могут обеспечить не более 20 километров маршрута, поэтому часть пути машины проделают, передвигаясь в пределах контактных проводов. Планируется, что троллейбус будет ходить до центра столицы, в пределах проспекта Штефана чем Маре.

До настоящего момента в Кишинев из Бубуечь можно было добраться только на маршрутных микроавтобусах. При этом в коммуне проживают 12 тысяч человек, и с перевозкой такого количества пассажиров "маршрутки" не справляются.

Троллейбусы на автономном ходу соединяют Кишинев с пятью близлежащими населенными пунктами - Сынджерой, Ставченами, Трушенами, Дурлештами и Яловенами.

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