Вымирающая Молдова: почему села медленно, но верно пустеют

В стране уже опустели десятки населенных пунктов, и эта тенденция будет только усиливаться, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В селе Добружа Теленештского района не осталось ни одного жителя. Формально в селе проживали шесть человек, двое из них погибли на прошлой неделе в результате двойного убийства, которое расследует полиция. Однако фактически в нем никто не живет, сообщил телеканал ProTV, напомнив, что село разделило судьбу десятков населенных пунктов Молдовы, которые медленно исчезают...

© Sputnik / Nicu Goncear Люди в 70 странах мира счастливее, чем жители Молдовы - рейтинг ООН

Люди появляются в селе только для того, чтобы проверить сохранность домов и провести полевые работы. Ни одного постоянного жителя в этом населенном пункте нет, домашнее хозяйство здесь не ведется ни в одном дворе.

Реальное число покинутых сел неизвестно. Самые свежие данные - пятнадцатилетней давности. По данным переписи населения, которая была проведена в Молдове в 2004 году, в селах Старые Куконешты Единецкого района, Новые Даркауцы Сорокского района и Одая Шолданештского района по месту жительства было зарегистрировано только по одному человеку.

К 2050 году в Молдове станет на миллион жителей меньше

Молдова остается лидером по потере населения, говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук.

Его эксперты составили рейтинг государств, где в XXI веке будет наблюдаться наибольшее сокращение населения.

В Молдове наблюдаются два основных тревожных фактора - самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, то к 2100 году население Молдовы уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.

Если посмотреть на более краткосрочную перспективу, то, по расчетам ученых, к 2050 году население Молдовы сократится почти на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей.

Советник президента: ситуация даже хуже, чем говорят демографы

По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга ситуация может оказаться еще более плачевной, чем прогнозируют чешские исследователи.

© Sputnik / Miroslav Rotari Буга: к 2050 году в Молдове останется два миллиона жителей

Если ничего не изменится в области демографической политики, к 2050 году в республике останется жить только два миллиона человек, говорит она.

"Ситуация тревожна. Население Молдовы уже уменьшилось на 1 миллион человек. Если принять во внимание текущие тенденции миграции в целях учебы и работы, то показатели демографических потерь могут повыситься на 500 тысяч или даже на 1 миллион человек", - отметила собеседница в эфире радио Sputnik Moldova.

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