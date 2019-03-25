Вымирающая Молдова: почему села медленно, но верно пустеют

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В селе Добружа Теленештского района не осталось ни одного жителя. Формально в селе проживали шесть человек, двое из них погибли на прошлой неделе в результате двойного убийства, которое расследует полиция. Однако фактически в нем никто не живет, сообщил телеканал ProTV, напомнив, что село разделило судьбу десятков населенных пунктов Молдовы, которые медленно исчезают...
Люди появляются в селе только для того, чтобы проверить сохранность домов и провести полевые работы. Ни одного постоянного жителя в этом населенном пункте нет, домашнее хозяйство здесь не ведется ни в одном дворе.
Реальное число покинутых сел неизвестно. Самые свежие данные - пятнадцатилетней давности. По данным переписи населения, которая была проведена в Молдове в 2004 году, в селах Старые Куконешты Единецкого района, Новые Даркауцы Сорокского района и Одая Шолданештского района по месту жительства было зарегистрировано только по одному человеку.
К 2050 году в Молдове станет на миллион жителей меньше
Молдова остается лидером по потере населения, говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук.
Его эксперты составили рейтинг государств, где в XXI веке будет наблюдаться наибольшее сокращение населения.
В Молдове наблюдаются два основных тревожных фактора - самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, то к 2100 году население Молдовы уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.
Если посмотреть на более краткосрочную перспективу, то, по расчетам ученых, к 2050 году население Молдовы сократится почти на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей.
Советник президента: ситуация даже хуже, чем говорят демографы
По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга ситуация может оказаться еще более плачевной, чем прогнозируют чешские исследователи.
Если ничего не изменится в области демографической политики, к 2050 году в республике останется жить только два миллиона человек, говорит она.
"Ситуация тревожна. Население Молдовы уже уменьшилось на 1 миллион человек. Если принять во внимание текущие тенденции миграции в целях учебы и работы, то показатели демографических потерь могут повыситься на 500 тысяч или даже на 1 миллион человек", - отметила собеседница в эфире радио Sputnik Moldova.
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