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Девушка в купальнике

Секс-шантажисты из Молдовы раскручивали женщин на интимные селфи - видео

© Sputnik / Nina Zotina
Общество
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Шантажисты-напарники из Молдовы знакомились с женщинами в социальных сетях, соблазняли их, обманом выманивали откровенные снимки, а затем угрожали опубликовать интимные фото.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В Молдове задержана банда вымогателей, которые обманом получали интимные фото замужних женщин, а затем шантажировали их.

Сексуальное рабство
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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Сотрудники Национального инспектората по расследованиям и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью задержали в Кагуле мужчину и женщину, жителей города Вулканешты в возрасте  37 и 35 лет, которые подозреваются в шантаже.

В ходе уголовного расследования было установлено, что в январе 2019 года подозреваемый познакомился в социальных сетях с женщиной, завоевал ее доверие, а затем выманил серию интимных фото. После этого подозреваемый начал шантажировать жертву, угрожая опубликовать в социальных сетях полученные им изображения.

За удаление фотографий шантажист требовал 5500 евро и 1000 долларов.

Для установления личности всех участников преступления часть денег ​​под контролем правоохранительных органов была передана шантажисту, в результате чего была задержана женщина, которая намеревалась получить деньги.

Веб-камера, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Жернов
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После ареста и обыска в автомобиле были обнаружены улики, а также мобильный телефон, используемый для вымогательства.

Задержанные подозреваются в том, что они и ранее шантажировали замужних женщин, выманивая у них интимные фото и угрожая публикацией полученного "компромата".

Подозреваемые были задержаны на 72 часа.

Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 13 лет.

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Сутенер и девушка, архивное фото.
© AFP 2019 / VALERY HACHE
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Полиция продолжает расследование по делу с целью выявления других потенциальных жертв шантажа и соучастников в совершении преступления.

Это не первый случай, когда жители Молдовы пытаются вымогать деньги "интимным" способом.

Ранее по подозрению в таком же преступлении был задержан 43-летний уроженец Яловенского района.

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Теги:
интим, шантаж
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