Откровенно и онлайн: что можно будет сделать в столичных троллейбусах

Толчея в час-пик в общественном транспорте, нервные из-за давки пассажиры и, как следствие, проблемы, возникающие в салонах троллейбусов. Однако есть и другие проблемы, связанные с электротранспортом в Кишиневе, которые испытывают на прочность нервы кишиневцев и гостей столицы.
Однако если ранее жители столицы говорили о проблемах, связанных с кишиневским электротранспортом лишь в беседах между собой, теперь обозначить эти неприятности можно будет онлайн, заполнив специальную заявку. Об этом сообщил на своей персональной странице в Facebook генеральный директор Управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный.
Совсем скоро в кишиневских троллейбусах появится специальный QR-код, посредством которого можно будет сообщать о возникших нарушениях и проблемах, связанных с курсированием электротранспорта. Тем же кишиневцам, кто все еще не освоил все тонкости обращения с QR-кодами, предлагается заполнить онлайн-анкету, в которой следует указать номер троллейбуса, назвать свою фамилию и имя, оставить контактный телефон, а также подробно описать конкретную проблему, возникшую в связи с курсированием электротранспорта Кишинева.
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