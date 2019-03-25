Вслед за ЕС Молдова может отказаться от перевода стрелок часов

Вопрос времени: для Молдовы 2019 год может оказаться последним, когда жители республики будут переводить стрелки на час вперед.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Спать будем меньше: Молдова в ночь на воскресенье, 31 марта, переходит на летнее время, сообщили в министерстве экономики и инфраструктуры страны.

"Минэкономики сообщает, что в соответствии с предложением Европейского экономического совета при ООН совместно со странами-членами ЕС, 31 марта 2019 года, в последнее воскресенье марта, в 02.00, на всей территории Молдовы состоится переход на летнее время – стрелки часов надо перевести на час вперед", - сообщили в Минэкономики.

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До апреля 2019 года каждое государство-член ЕС должно сообщить, как время они намерены оставить на постоянной – летнее или зимнее.

"Республика Молдова примет ту же позицию, что и страны Европейского союза. Потенциально последний обязательный перевод часов состоится 31 марта этого года, то есть на летнее время. А страны, которые захотят перейти на зимнее на постоянной основе, смогут это сделать 27 октября 2019 года", - отметили в Минэкономики.

В 2018 году ЕК организовала публичные консультации по этому вопросу, в них приняли участие 84% европейцев, которые высказались за отказ от сезонного перевода часов.

Кто первым начал "играть" со временем?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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