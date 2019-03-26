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Электросчетчик старого образца

Во вторник многие жители Кишинева останутся без электроэнергии

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются в пяти секторах города.

КИШИНЕВ, 26 мар -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 26 марта для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Г. Асаки 44/2, 44/3, Хынчештское шоссе 3-43, 18, 32, Митрополит Гурие Гросу 3-15, 12, Т. Георге 1-5, 2-4 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. Хайдукул Бужор 59A, 65 - в период с 09:10 - 17:00.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
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- ул. Измаил 13 - в период с 09:30 - 17:00.

Ботаника:

- бул. Куза Водэ 16/1, 16/2, 16/5 - в период с 13:00 - 17:00.

- бул. Дачия 49/2 - в период с 10:00 - 17:00.

- ул. Буребиста 164, Е. Попушой 14, N.Stănescu 10, Нуферилор 1-41, 2-28, 9999, П. Осматеску 1-11, 4-14, Валя Кручий 9999, Влад Иовицэ 5, 5/1, 9 - в период с 09:20 - 17:00.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию

- ул. Е. Попушой 1-9, 2-12, Нуферилор 2, П. Осматеску 3, 6, 10, Влад Иовицэ 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, 15/1 - в период с 13:00 - 18:00.

- ул. Сармизегетуза 41, 41/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 45/1 - в период с 09:00 - 13:00.

Чеканы:

- ул. Ион Думенюк 14, 16, Мирча чел Бэтрын 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38/1, 38/2, Николая Милеску Спэтару 21/5 - в период с 09:10 - 13:00.

- ул. И. Виеру 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, Николая Милеску Спэтару 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 - в период с 11:10 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. А. Дога 23 - в период с 12:00 - 14:00.

Молдавский грэс
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 Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 7, 9 - в период с 10:00 - 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

 

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Теги:
плановые отключения, Кишинев, список улиц
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