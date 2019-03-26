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Общественный транспорт

Почему бастуют маршрутчики, курсирующие в Бубуечь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Водителям микроавтобусов не понравилось решение властей связать пригород со столицей.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Микроавтобусы, которые курсируют в Бубуечь, вышли во вторник на забастовку, поэтому жители пригорода вынуждены были опоздать на работу. Маршрутчики пошли на этот шаг в знак протеста против решения властей пустить троллейбусы.

"Микроавтобусы № 137 из Бубуечь сегодня не вышли на маршрут. Модернизация толкает динозавров восстать", - написал временно исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну в соцсетях.

Ранее стало известно, что новая троллейбусная линия из Кишинева в Бубуечь открылась понедельник, 25 марта. Маршрут №37 ходит из центра Бубуечь до Железнодорожного вокзала в Кишиневе. 

Первый троллейбус в аэропорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Открыт новый троллейбусный маршрут Кишинев - Бубуечь

На маршрут вышли три троллейбуса на автономном ходу. Общая протяженность маршрута составляет 25 километров.

Аккумуляторы могут обеспечить не более 20 километров маршрута, поэтому часть пути машины проделывают, передвигаясь в пределах контактных проводов.

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До вчерашнего дня в Кишинев из Бубуечь можно было добраться только на маршрутных микроавтобусах. При этом в коммуне проживают 12 тысяч человек, и с перевозкой такого количества пассажиров "маршрутки" не справляются.

Троллейбусы на автономном ходу соединяют Кишинев с пятью близлежащими населенными пунктами - Сынджерой, Ставченами, Трушенами, Дурлештами и Яловенами.

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Теги:
столица, пригород, Кишинев
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