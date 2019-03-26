20:44 26 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.27
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Пустой кошелек

Некоторые пенсионеры рискуют остаться без денег - в чем причина

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
286 0 0

Порядка 100 пенсионеров, которые получают соцвыплату на основе двусторонних договоров о социальной безопасности, рискуют лишиться перечисляемых денег, так как не предоставили "справку о жизни".

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. С начала 2019 года Национальная касса социального страхования констатировала, что "справку о жизни" не предоставили в установленные сроки порядка ста получателей пенсий, предоставляемых на основе положений двусторонних соглашений о социальной безопасности, заключенных Молдовой с другими странами, сообщает sputnik.md.

Ведомство обращает внимание на важность срочной подачи этого документа.

"Чтобы воспользоваться правами в рамках государственной пенсионной системы и другими правами на социальное обеспечение, получатель обязан представлять "справку о жизни" ежегодно до 31 декабря каждого года", - отметили в Национальной кассе соцстрахования.

Этот документ подтверждает, что получатель пенсии жив. Такой сертификат нужен для продолжения выплат на счет бенефициара в течение всего года.

Certificat de viaţă
© Photo: Particip.gov.md
"Справка о жизни"

Если справку не предоставить, то перевод пенсии приостанавливается с 1 января следующего года. Выплаты возобновятся только при условии предоставления документа, подтверждающего, что человек жив.

Пенсионерка, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Откровения пенсионерки: Новый год встречу с фотографиями детей и внуков

Как выглядит "справка о жизни", которую должны представлять пенсионеры>>>

Информация адресована получателям пенсий в странах, с которыми у Молдовы заключены двусторонние договоры в области социальной безопасности, среди которых Болгария, Португалия, Румыния, Люксембург, Эстония, Чехия, Австрия, Бельгия, Польша, Венгрия, Литва, Германия.

В Национальной кассе социального страхования сообщили, что по двусторонним соглашениям выплачивается порядка 540 пенсий.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Филип: ни один пенсионер не проиграл после повышения пенсий
Сколько будут получать молдавские пенсионеры после 1 апреля
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Страсти на льду: эмоциональные фото с Чемпионата мира по фигурному катанию
В Кемеровe год спустя вспоминают жертв пожара в ТЦ Зимняя вишня
В Кемеровe год спустя вспомнили жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" - видео
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться