Некоторые пенсионеры рискуют остаться без денег - в чем причина

Порядка 100 пенсионеров, которые получают соцвыплату на основе двусторонних договоров о социальной безопасности, рискуют лишиться перечисляемых денег, так как не предоставили "справку о жизни".

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. С начала 2019 года Национальная касса социального страхования констатировала, что "справку о жизни" не предоставили в установленные сроки порядка ста получателей пенсий, предоставляемых на основе положений двусторонних соглашений о социальной безопасности, заключенных Молдовой с другими странами, сообщает sputnik.md.

Ведомство обращает внимание на важность срочной подачи этого документа.

"Чтобы воспользоваться правами в рамках государственной пенсионной системы и другими правами на социальное обеспечение, получатель обязан представлять "справку о жизни" ежегодно до 31 декабря каждого года", - отметили в Национальной кассе соцстрахования.

Этот документ подтверждает, что получатель пенсии жив. Такой сертификат нужен для продолжения выплат на счет бенефициара в течение всего года.

Если справку не предоставить, то перевод пенсии приостанавливается с 1 января следующего года. Выплаты возобновятся только при условии предоставления документа, подтверждающего, что человек жив.

© Sputnik / Константин Чалабов Откровения пенсионерки: Новый год встречу с фотографиями детей и внуков

Как выглядит "справка о жизни", которую должны представлять пенсионеры>>>

Информация адресована получателям пенсий в странах, с которыми у Молдовы заключены двусторонние договоры в области социальной безопасности, среди которых Болгария, Португалия, Румыния, Люксембург, Эстония, Чехия, Австрия, Бельгия, Польша, Венгрия, Литва, Германия.

В Национальной кассе социального страхования сообщили, что по двусторонним соглашениям выплачивается порядка 540 пенсий.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям