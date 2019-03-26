Некоторые пенсионеры рискуют остаться без денег - в чем причина

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. С начала 2019 года Национальная касса социального страхования констатировала, что "справку о жизни" не предоставили в установленные сроки порядка ста получателей пенсий, предоставляемых на основе положений двусторонних соглашений о социальной безопасности, заключенных Молдовой с другими странами, сообщает sputnik.md.
Ведомство обращает внимание на важность срочной подачи этого документа.
"Чтобы воспользоваться правами в рамках государственной пенсионной системы и другими правами на социальное обеспечение, получатель обязан представлять "справку о жизни" ежегодно до 31 декабря каждого года", - отметили в Национальной кассе соцстрахования.
Этот документ подтверждает, что получатель пенсии жив. Такой сертификат нужен для продолжения выплат на счет бенефициара в течение всего года.
Если справку не предоставить, то перевод пенсии приостанавливается с 1 января следующего года. Выплаты возобновятся только при условии предоставления документа, подтверждающего, что человек жив.
Как выглядит "справка о жизни", которую должны представлять пенсионеры>>>
Информация адресована получателям пенсий в странах, с которыми у Молдовы заключены двусторонние договоры в области социальной безопасности, среди которых Болгария, Португалия, Румыния, Люксембург, Эстония, Чехия, Австрия, Бельгия, Польша, Венгрия, Литва, Германия.
В Национальной кассе социального страхования сообщили, что по двусторонним соглашениям выплачивается порядка 540 пенсий.
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