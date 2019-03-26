Шокирующий случай - в Кантемире девочка забеременела от отчима-священника

Сожительница преступника, даже узнав о том, что он насиловал девочку, пыталась скрыть произошедшее.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Бывший священник из района Кантемир приговорен к 12 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Преступник был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в период с января по август 2016 года 40-летний обвиняемый, который служил священником в местной церкви, неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Все происходило в доме, где жила девочка, пока ее мать была на работе.

Преступление стало явным, когда признаки беременности у девочки уже нельзя было скрыть.

Пытаясь избежать ответственности за содеянное, мужчина оставил службу в церкви и переехал вместе с сожительницей и ее дочерью в Кишинев. Здесь он работал водителем такси. Шокирует, что сожительница насильника, даже узнав о том, что он сделал с ее дочерью, пыталась скрыть преступление.

История завершилась возбуждением уголовного дела и приговором суда.

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