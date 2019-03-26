Когда лекарства проигрывают табаку и алкоголю

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Вне зависимости от возраста, социального статуса и уровня жизни любой может заболеть туберкулезом, предупреждают врачи. Впрочем, есть и хорошие новости: если болезнь вовремя распознать и принять необходимые меры, лечение дает свои плоды, а пациенты возвращаются к обычной жизни. Однако курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем, больше подвержены риску заболевания, чем люди без вредных привычек.

"Любители выпить и курильщики рискуют в первую очередь. Сигаретный дым оказывает прямое воздействие на дыхательные пути и снижает их защитный барьер. Эти люди легко заражаются респираторными инфекциями, и эти люди также могут легко заболеть туберкулезом", - сказала Диана Кондрацки, врач Института фтизиопульмонологии в радиостудии Sputnik Moldova.

Кроме того, табачный дым и алкоголь снижают действенность противотуберкулезных препаратов у пациента и могут привести к тому, что лечение затянется, или даже окажется неэффективным.

© Sputnik / Игорь Зарембо В Молдове снижается заболеваемость туберкулезом

"Алкоголь не сочетается с противотуберкулезными препаратами, употребление пациентом алкоголя усложняет процесс лечения. Любителям выпить стоит помнить, что алкоголь разрушает не только печень, но и затрагивает абсолютно все органы, в том числе, мозг", - добавила Диана Кондрацки.

Врачи обращают наше внимание на то, что туберкулез – это не "хроническая простуда" (такое заблуждение можно встретить среди пациентов), а крайне тяжелое заболевание, которое приводит к смерти, если не было начато своевременное лечение. Основными симптомами туберкулеза являются: кашель, не проходящий в течение трех недель и более, боль в груди, физическая слабость, повышенная температура, озноб, ночная потливость.

Смертность от туберкулеза в 2018 году составила 295 случаев на 100 000 населения. Диагностика и лечение туберкулеза в Республике Молдова являются абсолютно бесплатными.

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