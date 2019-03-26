В Кишиневе проходит спецоперация "Автобус": что удалось обнаружить полиции

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Безопасность пассажиров - один из самых важных критериев, который следует учитывать при езде на дальние расстояния. Многие из тех, чьи родственники живут не в Кишиневе, хорошо знакомы с условиями поездок в междугородних маршрутках, когда из-за нехватки мест желающим предлагают сесть на дощечку в проходе, заранее приготовленную шофером для таких случаев и для дополнительного заработка, как правило, никем не учтенного.

В эти дни в Кишиневе проходит спецоперация "Автобус", целью которой и стало выявление всех нарушений, связанных с междугородними пассажирскими перевозками. Проверки проводят сотрудники отдела по контролю за транспортом и дорожным движением Управления полиции муниципия Кишинев.

Основные проверки были осуществлены на Центральном автовокзале Кишинева. Сотрудников органов правопорядка, в первую очередь, интересовало техническое состояние транспортных средств, их соответствие критериям безопасности перевозки пассажиров.

Просроченные свидетельства о техосмотре микроавтобусов, трещины в лобовых стеклах, эксплуатация старых машин, которые, даже на первый взгляд, несут опасность для пассажиров - все это обнаружили сотрудники полиции на автовокзале. По результатам проверок было составлено 15 протоколов, на владельцев транспортных средств были наложены штрафы от 300 до 900 леев с начислением штрафных пунктов.

Водители маршруток в Кишиневе нарушают правила каждую минуту>>>

За грубые нарушения с девяти машин были сняты номерные таблички, а на троих администраторов автобусов, следовавших по междугородним маршрутам, наложены штрафы в размере 4 тысяч 500 леев за несоответствие транспортных средств техническим параметрам безопасности.

Сотрудники полиции проводят спецоперацию "Автобус" с 18 по 31 марта, планируется провести ряд проверок и на других автовокзалах столицы.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости