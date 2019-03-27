Огромные налоги: в Молдове побит рекорд по сборам в госбюджет страны

Лица, которые не подали декларацию до 25 марта, будут оштрафованы.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. В Государственной налоговой службе Молдовы зафиксировали рекордное поступление сборов в национальную казну.

Как заявил министр финансов республики Ион Кику, налоговикам удалось собрать 675 миллионов леев, в прошлом году этот показатель составлял 510 миллионов леев.

Напомним, 25 марта истек срок представления декларации о подоходном налоге за 2018 год для юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и индивидуальных предпринимателей. Лица, которые не подали декларацию в установленный срок, будут оштрафованы.