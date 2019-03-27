Видеокамеры и металлодетекторы: что приготовили выпускникам на БАК

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Выпускники, сдающие БАК (так в Молдове называют экзамены на степень бакалавра), будут вынуждены делать это под постоянным видеонаблюдением.
Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию сообщило, что все, кто сдает экзамены на степень бакалавра, обязаны сначала пройти проверку металлодетектором, а в течение всего экзамена за ними будут следить с помощью видеокамер.
Как Молдова лишается будущего: студентов становится меньше>>>
Кроме того, с момента начала тестирования и до его окончания ни один учащийся не сможет ни войти, ни покинуть экзаменационный класс.
Оговаривается, правда, что "в исключительных случаях" и "с разрешения председателя центра бакалавриата" учащийся может покинуть класс, но только в сопровождении ассистента, оставив свое экзаменационное задание второму ассистенту.
Выпускники, сдающие экзамен, будут располагаться за партами по одному, в алфавитном порядке, согласно спискам, которые будут вывешены на дверях экзаменационного кабинета.
Экзамены БАК в нынешнем году пройдут с 4 по 21 июня.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости