Видеокамеры и металлодетекторы: что приготовили выпускникам на БАК

Ученики, сдающие экзамены, будут располагаться за партами по одному, в алфавитном порядке, согласно спискам, которые будут вывешены на дверях экзаменационного кабинета.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Выпускники, сдающие БАК (так в Молдове называют экзамены на степень бакалавра), будут вынуждены делать это под постоянным видеонаблюдением.

© Sputnik / Алексей Мальгавко У студентов Молдовы появился "пропуск" в российскую магистратуру на 2019 год

Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию сообщило, что все, кто сдает экзамены на степень бакалавра, обязаны сначала пройти проверку металлодетектором, а в течение всего экзамена за ними будут следить с помощью видеокамер.

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Кроме того, с момента начала тестирования и до его окончания ни один учащийся не сможет ни войти, ни покинуть экзаменационный класс.

Оговаривается, правда, что "в исключительных случаях" и "с разрешения председателя центра бакалавриата" учащийся может покинуть класс, но только в сопровождении ассистента, оставив свое экзаменационное задание второму ассистенту.

Выпускники, сдающие экзамен, будут располагаться за партами по одному, в алфавитном порядке, согласно спискам, которые будут вывешены на дверях экзаменационного кабинета.

Экзамены БАК в нынешнем году пройдут с 4 по 21 июня.

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