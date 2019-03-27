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Видеокамеры и металлодетекторы: что приготовили выпускникам на БАК

© Fotolia / Grimaldello
Общество
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Ученики, сдающие экзамены, будут располагаться за партами по одному, в алфавитном порядке, согласно спискам, которые будут вывешены на дверях экзаменационного кабинета.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Выпускники, сдающие БАК (так в Молдове называют экзамены на степень бакалавра), будут вынуждены делать это под постоянным видеонаблюдением.

Абитуриенты перед вступительным испытытниями
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию сообщило, что все, кто сдает экзамены на степень бакалавра, обязаны сначала пройти проверку металлодетектором, а в течение всего экзамена за ними будут следить с помощью видеокамер.

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Кроме того, с момента начала тестирования и до его окончания ни один учащийся не сможет ни войти, ни покинуть экзаменационный класс.

Оговаривается, правда, что "в исключительных случаях" и "с разрешения председателя центра бакалавриата" учащийся может покинуть класс, но только в сопровождении ассистента, оставив свое экзаменационное задание второму ассистенту.

Выпускники, сдающие экзамен, будут располагаться за партами по одному, в алфавитном порядке, согласно спискам, которые будут вывешены на дверях экзаменационного кабинета.

Экзамены БАК в нынешнем году пройдут с 4 по 21 июня.

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Теги:
БАК, бакалавриат, видеонаблюдение на экзамене, экзамен
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