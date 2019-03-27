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Правительство Республики Молдова

"Конец света": правительство Молдовы на час останется без электроэнергии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдова присоединиться к акции "Час Земли", чтобы подтвердить свое внимание к проблемам окружающей среды и энергоэффективности.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Правительство Молдовы решило присоединиться к международной акции "Час Земли". В субботу, 30 марта, в здании кабинета министров планируется отключить электроэнергию ровно на час – с 20.30 до 21.30.

"Участием в этой акцией правительство подтверждает свое внимание к проблемам окружающей среды и энергоэффективности", - отметили в пресс-службе кабмина.

Программа космических исследований СССР
© Sputnik / РИА Новости
Молдова присоединяется к акции Час Земли

Ежегодно в последнюю субботу марта мировое сообщество отмечает "Час Земли". Акция заключается в том, чтобы символически отключить электроэнергию на час. Делается это для повышения информированности людей о такой проблеме окружающей среды, как нерациональное потребление электроэнергии, которое является одной из причин ускорения изменения климата в последние годы.

Акция "Час Земли" впервые прошла в 2007 году в Сиднее (Австралия). Тогда два миллиона человек отключили свет и электроприборы, чтобы поддержать действия по борьбе с глобальным потеплением и изменением климата.

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Республика Молдова присоединилась к этому движению в 2008 году.

В прошлом году более 7000 городов почти в 180 странах выключили свет в рамках акции "Часа Земли".

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