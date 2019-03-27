"Молдовагаз" внедряет новый способ считывания данных со счетчиков

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. АО "Молдовагаз" совместно с операторами распределительных газовых сетей страны внедряет проект установки оборудования для считывания и передачи данных газовых счетчиков, так называемый радиомодуль. В компании пояснили, что изменения направлены на улучшение качества услуг, предоставляемых потребителям.

Внедрение новой автоматизированной системы сведет к минимуму ошибки при считывании данных счетчиков, потребители будут оплачивать ровно столько, сколько было израсходовано газа.

"Ежемесячное считывание данных контроллером больше не будет требоваться, и потребитель не будет беспокоиться о передаче показаний счетчика, в случае невозможности обеспечения контроллеру доступа к месту потребления", - отмечено в сообщении "Молдовагаз".

Компания разработала долгосрочную программу по установке оборудования для считывания и передачи показаний счетчика для всех узлов учета потребителей. Внедрение программы начинается с 2019 году в столице в сотрудничестве с оператором газовой сети ООО "Кишинев-Газ".

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