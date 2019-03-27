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Разрушительный ветер в Кишиневе: сорванные крыши и пострадавшие авто - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавские синоптики объявили на среду "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. Жители столицы уже ощутили последствия непогоды.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Пользователи молднета активно делятся фотографиями последствий, которые вызвали обрушившиеся на столицу завихрения и бурные порывы.

К примеру, на бульваре Дачия в направлении аэропорта на одной из заправочных станций сорвало крышу. Более того, вся эта конструкция рухнула на находившиеся на заправке автомобили.

На место происшествия прибыли два спецрасчета Генерального иснпектората по чрезвычайным ситуациям МВД. По данным ведомства, всего пострадали четыре машины.

"В автомобиле Lexus оказался заблокированным мужчина. Спасатели извлекли его из машины... По предварительной информации, крышу автозаправки сорвало из-за сильного ветра. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в инспекторате. 

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы призывает население быть внимательными из-за действия "желтого кода".

Спасатели рекомендуют избегать прогулок возле деревьев и аварийных зданий. Также специалисты отмечают, что не стоит поджигать сухую растительность и мусор, так как в условиях сильного ветра огонь может перекинуться на соседние площади. В случае чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефону 112.

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