21:06 27 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.30
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Помидоры

Молдавской экопродукции сложно конкурировать на рынках с импортными товарами

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0

Как в Молдове выживают производители "зеленых продтоваров" рассказал предприниматель Николае Кожокару.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Молдавским производителям экопродукции сложно конкурировать на рынках с импортными товарами, заявил в эфире радиостудии Sputnik предприниматель Николае Кожокару.

"Производители экопродуктов в Молдове сейчас в дефиците. И я лично, к примеру, на протяжении долгих лет, имея на руках сертификат-эко, просто не мог где-то реализовать эту продукцию. На протяжении долгого времени я добивался от местных властей выдачи авторизации на получение постоянного места торговли, чтобы клиент четко знал, где именно можно купить эту продукцию", - сказал собеседник.

Сбор урожая клубники
© Sputnik / Виталий Тимкив
Чистые и дорогие: продукты с пометкой "эко" проходят жесткий контроль

По его словам, в торговые сети невозможно попасть - не потому что они плохие, а из-за условий, выдвигаемых производителям. "На рынке тоже не могу продавать, потому что мои помидоры не могут конкурировать с помидорами из Турции, где их производят на миллионах гектаров", - отметил он.

"В течение долгих лет выращиваю и продаю овощи. Купил земельный участок в 2009 году. Оставил карьеру. Сейчас я представлен на рынке как производитель масел холодного отжима – из тыквы, кунжута, льна, подсолнечника, ореха, черного тмина, миндаля. Это маленький стартап. Мы не представлены в торговых сетях. Мы торгуем только на ярмарке", - рассказал производитель.

Евросоюзу не нужны молдавские фрукты и ягоды>>>

По его словам, большая часть сырья производится в Молдове – за исключением черного тмина и кунжута. 

Как считает собеседник, Молдова может стать страной с брендом "эко", если государство приложит усилия для реализации этой идеи.

Виктор Мороз
© kp.md
Почему в аграрной стране растут цены на фрукты и овощи

"Если в прошлом году у нас было всего два-три экопроизводителя, то сейчас уже более десяти. То есть у фермеров возрос интерес к получению сертификата-эко...", - пояснил Кожокару.

По его словам, прежде чем товар попадет на эко-рынок, проверяется как он производится, в каких условиях.

Приставка "эко" по-разному воспринимается в обществе. Многие думают, что все, что произведено в Молдове, - это уже "эко" или "био". Люди даже не вдаются в подробности, что именно это значит.

"Многие покупатели приходят к нам со стереотипами, которые никак не вписываются в "эко" или "био". Но есть законы, а также ведомства по сертификации, которым Минсельхоз должен давать авторизации.", - сказал Кожокару.

И добавил, что только сертифицированный продукт может называться "эко"

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Дидык: как заморозить фрукты, чтобы сохранить все полезные элементы
Битва за урожай в Молдове: будут ли в стране фрукты и хлеб в 2019 году
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первые цветные фотографии России - какими они были: редкие кадры
Эко-блогер ужаснулась загрязненному океану на Бали
Утерянный рай: пляжи и воды Бали превратились в мусорный полигон - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться