Молдавской экопродукции сложно конкурировать на рынках с импортными товарами

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Молдавским производителям экопродукции сложно конкурировать на рынках с импортными товарами, заявил в эфире радиостудии Sputnik предприниматель Николае Кожокару.

"Производители экопродуктов в Молдове сейчас в дефиците. И я лично, к примеру, на протяжении долгих лет, имея на руках сертификат-эко, просто не мог где-то реализовать эту продукцию. На протяжении долгого времени я добивался от местных властей выдачи авторизации на получение постоянного места торговли, чтобы клиент четко знал, где именно можно купить эту продукцию", - сказал собеседник.

© Sputnik / Виталий Тимкив Чистые и дорогие: продукты с пометкой "эко" проходят жесткий контроль

По его словам, в торговые сети невозможно попасть - не потому что они плохие, а из-за условий, выдвигаемых производителям. "На рынке тоже не могу продавать, потому что мои помидоры не могут конкурировать с помидорами из Турции, где их производят на миллионах гектаров", - отметил он.

"В течение долгих лет выращиваю и продаю овощи. Купил земельный участок в 2009 году. Оставил карьеру. Сейчас я представлен на рынке как производитель масел холодного отжима – из тыквы, кунжута, льна, подсолнечника, ореха, черного тмина, миндаля. Это маленький стартап. Мы не представлены в торговых сетях. Мы торгуем только на ярмарке", - рассказал производитель.

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По его словам, большая часть сырья производится в Молдове – за исключением черного тмина и кунжута.

Как считает собеседник, Молдова может стать страной с брендом "эко", если государство приложит усилия для реализации этой идеи.

"Если в прошлом году у нас было всего два-три экопроизводителя, то сейчас уже более десяти. То есть у фермеров возрос интерес к получению сертификата-эко...", - пояснил Кожокару.

По его словам, прежде чем товар попадет на эко-рынок, проверяется как он производится, в каких условиях.

Приставка "эко" по-разному воспринимается в обществе. Многие думают, что все, что произведено в Молдове, - это уже "эко" или "био". Люди даже не вдаются в подробности, что именно это значит.

"Многие покупатели приходят к нам со стереотипами, которые никак не вписываются в "эко" или "био". Но есть законы, а также ведомства по сертификации, которым Минсельхоз должен давать авторизации.", - сказал Кожокару.

И добавил, что только сертифицированный продукт может называться "эко"

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