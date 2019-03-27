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Реконструкция фонтана

Реконструкция фонтана в парке "Долина Роз": что там происходит - фото

© Photo: Facebook/ Primăria Chișinău
Общество
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Столичные власти обещают на месте старой конструкции инсталляцию с декоративной подсветкой и музыкальным сопровождением.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о начале реализации нового проекта в парке "Долина Роз" - планируется полностью реконструировать фонтан.

"По проекту люди смогут прогуливаться / развлекаться среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением", - сообщили в примэрии.

Вот так согласно плану будет выглядеть обновленный фонтан.

Проект предполагает установку ночного освещения, элементов уличного оформления, посадку зеленых насаждений, реконструкцию прилегающих территорий, обновление дорожек к фонтану, а также создание специальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

На данный момент проводятся работы по сносу старой конструкции фонтана. После чего строители начнут земляные работы и подготовку фундамента для нового объекта. Работы по реконструкции продлятся 3,5 месяца. На эти цели из муниципального бюджета выделено 3,6 миллиона леев.

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