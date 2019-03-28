С 1 апреля детей можно будет записать в первый класс онлайн

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Примэрия Кишинева готовит к запуску онлайн-платформу, которая позволяет записать детей в первый класс через интернет. О завершении работ сообщил исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.
"Была представлена платформа, над которой работали шесть месяцев, она готова к запуску", — сообщил и. о. генпримара в Facebook.
Кодряну напомнил, что запись в школы бесплатна, и любые требования представителей учебных заведений о передаче им денег родителями являются незаконными.
Планируется, что вебсайт escoala.chisinau.md заработает 1 апреля. Напомним, ранее примэрия открыла похожий сайт egradinita.md, при помощи которого детей можно записать в детский сад.
По сообщению городских властей, с момента старта этого проекта своих детей записали в дошкольные учреждения с помощью интернета более 17 тысяч родителей, были одобрены более 10,5 тысяч заявок.
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