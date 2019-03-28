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Анастасия Лисовая

Участница "Ты супер!" из Молдовы рассказала, как готовится к выходу на сцену

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (117)
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Настя Лисовая раскрыла секрет, кто помогает ей настроиться перед каждым выступлением, а также рассказала о своих впечатлениях о Москве и гала-концерте проекта "Ты супер!" в Кремле.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Участница из Молдовы Настя Лисовая в комментарии Sputnik рассказала о том, какие у нее впечатления от Москвы, где она готовится к выступлению в конкурсе. Наибольшие эмоции у Насти вызвала работа с педагогами по вокалу, а также впечатлили советы и внимание, которое ей оказали специалисты.  

Участники конкурса Ты супер!
© Sputnik / Евгения Новоженина
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"В Москве очень интересно. Были в Москвариуме. Катались на дельфинах. Смотрели не только представление, но и тренировки животных. В общем было очень интересно. А еще посетили киностудию "Ералаш". Нам там провели экскурсию. Гуляли и по Красной площади. Впечатления радостные", - поделилась Настя.

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Настя в числе прочих юных исполнителей приняла участие в Гала-концерте в Кремле, где наряду с участниками конкурса на сцену вышли Игорь Крутой, Ёлка, Алексей Воробьев, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу, Стас Пьеха, Алексей Чумаков и другие.

"Было много звезд. Концерт очень понравился", - сказала участница конкурса из Молдовы.

Она также рассказала, как готовится перед каждым своим выступлением.

"Меня всегда перед выходом на сцену настраивает моя бабушка", - поделилась Настя.

О проекте "Ты супер!"

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Анастасия Лисовая
© Sputnik / Нина Зотина
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Проект дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, а также познакомиться со звездами мирового уровня.

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На протяжении всего международного проекта в нем принимали участие и представители из Молдовы. В первом сезоне вокального проекта зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

Все расходы на участие детей в проекте и их сопровождающих покрывают организаторы.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (117)

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Теги:
Молдова, конкурс, "Ты супер!"
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