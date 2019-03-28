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Пенсионеры

Рост по-молдавски: в каком размере увеличились пенсии в стране

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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В Национальной кассе социального страхования рассказали, как с начала года изменился размер социальных выплат некоторым категориям населения.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Все пенсии и социальные выплаты в марте выплачены вовремя. В общей сложности перечислено миллиард 624 миллиона 496,7 тысячи леев, сообщили в Национальной кассе социального страхования Молдовы.

"Эти выплаты перевели вовремя и в первые два месяца, при этом многие пенсии и социальные пособия были повышены. С 1 января этого года выросли на 10% пенсии, которые не дотягивали до суммы прожиточного минимума, рассчитанного на пенсионера (1589 леев). Надбавкой воспользовались 453 тысячи человек", - отметили в ведомстве.

Пожилая женщина в своей квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
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Повышен на 658 леев и размер единовременного пособия по рождению ребенка, а ежемесячное пособие на содержание ребенка до достижения им трехлетнего возраста для застрахованных лиц увеличили на 100 леев. Ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, рожденных от одной беременности, до достижения ими возраста трех лет выросло на 50 леев.

С февраля пенсия ряда категорий граждан Молдовы вырастет до 5 тысяч леев>>>

С 1 января повысили пенсии по инвалидности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей лиц, погибших в результате последствий катастрофы в Чернобыле.

В феврале пересмотрели пенсии для порядка трех тысяч граждан, которые вышли на заслуженный отдых до января 1999 и чей рабочий стаж после выхода на пенсию превысил 15 лет.

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