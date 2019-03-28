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Подача воды. Кран.

Кто в Кишиневе останется без воды и электроэнергии - список улиц

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В четверг в связи с проведением плановых работ в столице и пригородах ожидаются отключения водоснабжения и электроэнергии.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 28 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 11, 11/5 - в период с 09:00 - 17:00.

Ботаника:

- ул. А. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчой Ной 1-31, 2-30, 999, переулок Бэчой Ной 3, 9/1, Косашилор 1-7, 2-4, Декабристов 54, Г. Безвикони 5-17, 6-16, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, переулок Г. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263-271, 404-706, 9999, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Подул де Флорь1-17, 2-28, Ревака 2, 3, 6, переулок Ревака 2, 4, Семен Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй 999, В. Зарзэре 1-37, 4-38, переулок В. Зарзэре  3, 15, 35, 4, 10, 16, 26-28, В. Тулник 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей 5 - в период с 10:20 - 16:30.

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- ул. Индепенденций 5/1, 5 - в период с 10:00 - 12:30.

- ул. Индепенденций 10/1 - в период с 13:00 - 17:00. 

Центр:

- ул. Матеевич 40 - в период с 09:30 - 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

Также предприятие Apă-Canal Chișinău сообщает, что 28 марта на некоторых улицах Кишинева будет приостановлена подача воды:

ул. П. Заднипру, 2, 2/1, 2/2, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6,

ул. А. Руссо, 55,

ул. М. Садовяну, 12, 14, 16.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77

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