В Молдове 260 долгожителей, которым более ста лет, большинство — женщины

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В этом году в Молдове столетний рубеж преодолен 70 женщинами и 24 мужчинами, по данным Агентства государственных услуг.

Всего в нашей стране проживают более 260 долгожителей, которые отметили столетний юбилей. Большинство из них, 80 процентов — женщины. Мужчин-долгожителей в Молдове гораздо меньше, лишь пятая часть от общего числа проживших сто лет и более.

По информации Национального бюро статистики, более 58 процентов общей численности пожилых людей в Молдове проживают в сельской местности. Каждому третьему пенсионеру — 60-64 года. Из общего количества пожилых граждан страны 13,4% приходится на лиц, которым исполнилось более 80 лет.

Согласно статистике, за последние годы число граждан старше 60 лет растет.

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Известно, что на протяжении вот уже нескольких десятилетий средняя продолжительность жизни людей растет во всем мире. Если эти темпы сохранятся, то уже к 2060 году в мире будет в четыре раза больше людей старше 90 лет, чем в настоящее время. Однако в США, Великобритании и ряде стран Западной Европы из-за неправильного питания и сидячего образа жизни планка продолжительности жизни начинает снижаться.

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