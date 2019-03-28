Красное и белое "золото": чем прославилась Молдова в 2018 году

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Молдова известна своими винами и старейшими винодельческими традициями. Даже контур нашей страны напоминает гроздь винограда, а винодельческий сектор занимает стратегическое значение для экономики страны. Рынок представлен достаточно внушительным числом предприятий по производству "напитка Богов". В 2018 году молдавские вина отметили на международных конкурсах - отечественные производители получили рекордное количество наград – 673, а это вдвое больше, чем в предыдущем году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира 27

Лидерами по количеству медалей стали компании Fautor, Vinăria Purcari и Chateau Vartely.

Отечественных производителей высоко оценили на таких международных соревнованиях как Pistonul de Aur (Румыния), Mundus Vini Spring Tasting и Berliner Wien Trophy (Германия), Concours International de Lyon (Франция), London Wine Competition (Великобритания).

Вина 2018 года будут отличаться изысканными вкусовыми качествами>>>

К слову, количество наград, которые получили молдавские компании, может быть больше, если учесть, что не все производители представили данные, запрошенные Национальным офисом винограда и вина.

Урожай винограда 2018 года оказался выше обычного – 600 тысяч тонн, из которых примерно половина – технические сорта винограда. Данные показатели на 15% больше, чем за последние пять лет. Ранее удачными для виноделов годами были 2005 и 2013 – тогда благоприятные климатические условия позволили собрать не только большой, но и качественный урожай винограда, поэтому вина отличались хорошими вкусовыми качествами. По словам Георгия Арпентина, таким же будет и 2018 год.

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