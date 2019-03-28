15:29 28 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.29
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Ясско-Кишинёвская операция

В Молдове снимут документальный фильм об освобождении страны от фашистов

© Sputnik / Ольга Ландер
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Премьерный показ картины запланирован на 24 августа - в день освобождения молдавской столицы в ходе Ясско-Кишиневской операции.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Молдове под патронажем президента республики Игоря Додон планируются съемки документального фильма об освобождении страны от немецко-фашистской оккупации. Об это сообщил глава республики в своем Facebook после рабочего заседания по теме производства картины.

Великая Отечественная война
© Sputnik / Георгий Липскеров
Эхо войны: в одном из молдавских сел фашисты закопали заживо 100 человек

"Съемка картины – часть мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от нацистских захватчиков. Фильм основывается на ранее неизданных видеоматериалах из архивов стран бывшего СССР и других государств", - отметил Додон.

В Молдове восстановят несколько крупных мемориалов ВОВ>>>

По его словам, премьерный показ картины запланирован на 24 августа - в день освобождения молдавской столицы в ходе Ясско-Кишиневской операции.

"Убежден, что фильм будет способствовать воспитанию патриотического духа в рядах граждан, поэтому в обществе картину воспримут позитивно, и она получит широкую аудиторию. Подчеркну - у нас есть Родина, которую мы должны любить, защищать и знать ее историческое прошлое", - отметил президент.

Он напомнил, что в этом году под патронажем президента на всей территории республики проходят мероприятия по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

План включает организацию торжественных мероприятий в каждом городе, годовщина освобождения которого отмечается в этом году. Кроме того, будут реставрированы военные монументы, изданы научные и журналистские публикации, а ветеранов по всей стране навестят на дому.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Ясско-Кишиневская операция: 13-й штрафбат и память о нем
Ясско-Кишиневская операция: как это было
Шаповалов: Ясско-Кишиневская операция была самой бескровной для Красной армии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первые цветные фотографии России - какими они были: редкие кадры
Трое медвежат-сирот впервые вышли на прогулку во Владивостоке
Осиротевшие, безымянные, но такие лапочки: первая прогулка медвежат - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться