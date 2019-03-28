В Молдове снимут документальный фильм об освобождении страны от фашистов

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Молдове под патронажем президента республики Игоря Додон планируются съемки документального фильма об освобождении страны от немецко-фашистской оккупации. Об это сообщил глава республики в своем Facebook после рабочего заседания по теме производства картины.
"Съемка картины – часть мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от нацистских захватчиков. Фильм основывается на ранее неизданных видеоматериалах из архивов стран бывшего СССР и других государств", - отметил Додон.
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По его словам, премьерный показ картины запланирован на 24 августа - в день освобождения молдавской столицы в ходе Ясско-Кишиневской операции.
"Убежден, что фильм будет способствовать воспитанию патриотического духа в рядах граждан, поэтому в обществе картину воспримут позитивно, и она получит широкую аудиторию. Подчеркну - у нас есть Родина, которую мы должны любить, защищать и знать ее историческое прошлое", - отметил президент.
Он напомнил, что в этом году под патронажем президента на всей территории республики проходят мероприятия по празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации.
План включает организацию торжественных мероприятий в каждом городе, годовщина освобождения которого отмечается в этом году. Кроме того, будут реставрированы военные монументы, изданы научные и журналистские публикации, а ветеранов по всей стране навестят на дому.
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