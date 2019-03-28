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Владимир Филат

Владимир Филат проиграл дело в ЕСПЧ - решение инстанции

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Международная инстанция отклонила обращение представителей защиты молдавского экс-премьера: обозначено, на что жаловался бывший глава правительства.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Европейский суд по правам человека отклонил в четверг как необоснованное обращение адвокатов экс-премьера Молдовы Владимира Филата по поводу условий его содержания. Решение инстанции опубликовано на официальном сайте структуры.

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Суд рассмотрел обращение пятерых заявителей из Республики Молдова, которые согласно статье 3 Конвенции по правам человека пожаловались на неадекватные условия содержания в тюрьмах, в некоторых случаях - на отсутствие соответствующей медицинской помощи, а также на отсутствие эффективных средств правовой защиты. Среди прочих заявителей речь идет и об обращении адвокатов Филата.

Владимир Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ссылаясь на одно из принятых ранее решений и учитывая вступившие в силу в Молдове новые меры, предусматривающие предупреждение неадекватных условий содержания в тюрьмах и компенсации в таких ситуациях, Суд посчитал, что в целом это может исправить нарушения Конвенции, которые и были обозначены истцами.

Вместе с тем суд подчеркивает, что это решение никоим образом не повлияет на возможный пересмотр вопроса об эффективности превентивных и компенсационных мер в зависимости от решений, вынесенных инстанциями на национальном уровне и их эффективного исполнения. ЕСПЧ сохраняет компетенцию последней инстанции по обращениям, сформулированным возможными заявителями, которые исчерпали имеющиеся внутренние пути обжалования.

В свете представленных обстоятельств Суд признал жалобы заявителей неприемлемыми, так как не были использованы в достаточной мере средства правовой защиты на национальном уровне.

С 1 января 2019 года заключенные, которые содержатся в течение минимум 10 дней в нечеловеческих условиях, могут потребовать через суд сокращения тюремного срока или освобождения. Такие положения прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе.  

В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

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