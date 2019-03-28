В Яловенах арестован насильник, надругавшийся над восьмилетней девочкой

Пожилой мужчина подстерег школьницу и заманил ее в дом, обещая конфеты и шоколад.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Очередной случай насилия над ребенком произошел в Яловенском районе. Восьмилетняя девочка подверглась надругательствам со стороны насильника, когда возвращалась домой из школы.

В полицию обратилась с заявлением мать, которой школьница рассказала о случившемся. По сообщению инспектората полиции Яловен, по горячим следам задержан подозреваемый в насилии над девочкой, 54-летний местный житель.

Мужчина не женат, долгое время злоупотреблял алкоголем. По предварительным данным следствия, подозреваемый подстерег девочку, когда она возвращалась из школы и заманил в свой дом, обещая угостить конфетами и шоколадом. Затем, воспользовавшись беспомощным положением ребенка, он совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено дело по статье 172 УК Республики Молдова. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемый был задержан на 72 часа.

Девочке оказывают психологическую помощь.

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