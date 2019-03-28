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Рыбалка, архивное фото.

В Молдове временно запретили ловлю рыбы - что послужило причиной

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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По всей республике с 1 апреля по 30 июня полностью запрещен лов рыбы, причины такого решения - весьма естественны и прозаичны.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. На всей территории нашей страны с 1 апреля будет введен полный запрет на промышленную ловлю рыбы, любительскую и спортивную рыбалку. Данное ограничение касается всех естественных водоемов республики и будет действовать вплоть до 30 июня текущего года, включительно, пока не завершится нерест всех видов пресноводных рыб, обитающих в естественных природных условиях. 

Данный запрет действует по отношению ко всем категориям молдавских рыбаков, в том числе и к тем, у кого есть соответствующий рыболовный билет. Посидеть с удочкой на берегу не смогут и те, кто ловит рыбу лишь в качестве развлечения, своеобразного процесса отдыха.

Жареная рыба.
© Depositphotos / Lenyvavsha
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Такие строгие ограничения обусловлены тем, что именно весной и в первый месяц лета происходит нерест рыб, а появившиеся мальки нуждаются в росте, чтобы сразу не попасться на крючок. 

В качестве контраргумента для тех, кто все же решит нарушить запрет и преступить введенные ограничения, предусмотрено довольно суровое наказание. Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, на юридических лиц, нарушивших запрет, будут налагаться штрафы в размере от 120 до 180 условных единиц.

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Не останутся безнаказанными и рыбаки, которые придут в этот период на берег водоема с обычной удочкой. Если их застанут с поличным, будет наложен штраф от 6 до 12 условных единиц.

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Теги:
запрет, нерест, ловля, рыба
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