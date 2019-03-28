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Оплата услуг ЖКХ

Цепная реакция: ждет ли Молдову ценовой бум после пересмотра тарифов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Возможный рост тарифов, на котором настаивают некоторые поставщики, спровоцирует в Молдове подорожания на другие товары и услуги.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik, Елена Комолова. За возможным ростом тарифов на электроэнергию и газ в Молдове неминуемо последует цепная реакция – цены могут увеличиваться и на другие товары и услуги. Такого мнения придерживаются местные экономические эксперты.

Как и обещали аналитики, по завершении парламентских выборов жителей республики поджидал сюрприз – буквально через несколько дней после дня "Х" поставщики засуетились и обратились в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с подробными расчетами, почему стоит пересмотреть тарифы в сторону увеличения. Первыми оказались компании, занимающиеся распределением электроэнергии. Позже президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в отчете "Молдовагаз" на 2019 год заложено увеличение тарифа на газ на 35%. То есть в ближайшем будущем и этот поставщик попросит НАРЭ поднять планку.

"Разумеется, если увеличиваются тарифы на электроэнергию и на газ, то вырастут цены и на коммунальные услуги. Это логично. Могут увеличится и другие цены в Республике Молдова", - заявил в комментарии Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию

Он пояснил, что в тарифе на отопление цена газа определяющая составляющая, а в тарифе на воду – стоимость электроэнергии.

"То есть так или иначе эти услуги и, вероятно, может и другие услуги, станут дороже", - отметил собеседник, добавив, что тарифы на энергоресурсы входят в цены на многие товары и услуги.

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Экономист обратил внимание на присущий Молдове феномен в последние годы - перед выборами тарифы не растут, а после этого сразу увеличиваются. По его мнению, цены поползут вверх уже после местных выборов, которые, как ожидается, пройдут летом этого года.

По мнению эксперта в области энергетики Виктора Парликова, НАРЭ должно было пересмотреть тарифы еще в феврале, то есть до проведения в Молдове парламентских выборов. Специалист подчеркивает, что пересмотр тарифов на газ должен быть деполитизирован.

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