Где в Кишиневе и.о. примара встретил Машку и Ворчуна

Руслан Кодряну побывал в столичном зоопарке, где исполняющему обязанности столичного градоначальника показали, в каких условиях содержатся некоторые редкие животные.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Кишиневский зоопарк на протяжении ряда десятилетий был и остается излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы. Традиционно, в погожие дни кишиневцы с детьми приходят сюда, чтобы понаблюдать на "братьями нашими меньшими", за их забавной манерой поведения и, даже, характером.

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Однако условия содержания некоторых редких животных оставляют желать лучшего, а пространство, выделенное им в вольере, более напоминает карцер, населенный изрядно разбушевавшимися преступниками, а не ни в чем не повинными животными.

Не стали исключением и вольеры, в которых содержат медведей - сильных и мощных животных, которым нужен простор, а не металлическая камера размером пять на пять метров.

Временно исполняющий обязанности примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну все это увидел воочию и поделился своими выводамии.

"Побывал в зоопарке и увидел медведей Машку и Ворчуна, которые всю жизнь провели в неприемлемых условиях. Осмотрел место, где будет построен новый вольер для животных - более просторный и с лучшими условиями содержания. Деньги на эти цели уже были выделены, и я попросил ускорить работы. У медведей будет новый дом", - написал Кодряну на своей странице в Faceebook.

И.о. примара столицы отметил, что все животные, содержащиеся в кишиневском зоопарке, должны обитать в просторных вольерах, а условия их содержания должны быть максимально улучшены.

Между тем, пользователи соцсетей активно комментируют инициативу столичных властей, отмечая, что условия содержания "братьев наших меньших" надо было улучшить давно.

"Господин примар, возле зоопарка есть лесополоса, которая позволяет расширить его территорию на 20-30 гектаров, что позволит содержать животных в более гуманных условиях, а посетители смогут гулять значительно дольше - по 5-6 часов", - написал пользователь Facebook Иван.

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Кишиневский зоопарк был основан в 1978 году и занимает территорию в 8 гектаров. Там обитает 147 видов животных, из которых млекопитающих - 41, птиц - 67, рептилий - 29, беспозвоночных - 9.

Добраться прямо до ворот столичного зоопарка можно маршрутными такси №166 и 154.

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