В Молдове все больше рабочих мест и все меньше работников

Число незанятых рабочих мест на протяжении долгого времени идет по восходящему тренду.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В Молдове остаются вакантными более десяти тысяч рабочих мест, и этот показатель растет с каждым годом, сообщает Национальное агентство занятости.

По состоянию на конец марта, по данным агентства, в нашей стране зарегистрированы 10453 вакансии, что существенно больше данных двухнедельной давности, когда свободных рабочих мест насчитывалось 9825.

Треть их этих вакансий, более трех тысяч, открыты в Кишиневе. В работниках нуждаются также работодатели в Бельцах, в Гагаузии и в Кагуле. Меньше всего свободных рабочих мест зарегистрировано в Окнице.

Большинство вакансий — для лиц без высшего образования. Вузовский диплом требуется лишь для 18 процентов от общего числа заявок. Людей с высшим образованием ждут преимущественно в области здравоохранения и образования.

Больше всего работников требуется в текстильной и швейной промышленности, востребованы работники в области транспорта и телекоммуникаций, в гостиничной сфере и в строительстве.

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