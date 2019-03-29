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Высоковольтные провода

В пятницу в трех секторах Кишинева не будет электроэнергии

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются в трех секторах города.

КИШИНЕВ, 29 мар -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 29 марта для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- бул. Дечебал 19, 19/1 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Мунчешть 52 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. Мунчешть 54 - в период с 10:00 - 12:30.

- ул. Сармизегетуза 53, 53 bl.B - в период с 13:00 - 17:00.

Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения
© Sputnik /
Доступность электроэнергии в странах ЕС - рейтинг

Центр:

- ул. Измаил 26 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Измаил 40 - в период с 09:30 - 17:00. 

Чеканы:

- ул. Кэлэторилор 23-79, 40-94, Л. Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень1-51, 2-32, Сф. Параскива 9-27, 22, Узинелор 64-66, 78, 162, 69-135 - в период с 09:10 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы, среди них Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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Теги:
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