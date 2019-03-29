Кишиневские микроавтобусы могут снять с маршрута за неэстетичность

В течение двух недель на Станциях технического осмотра и тестирования в Кишиневе, авторизованных Министерством экономики и инфраструктуры, будет проверяться техническое состояние всех микроавтобусов, курсирующих по муниципальным маршрутам.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В период с 1 по 14 апреля в Кишиневе пройдет первый этап технического осмотра авторизованных пассажирских транспортных средств на муниципальных маршрутах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Открыт новый троллейбусный маршрут Кишинев - Бубуечь

В течение двух недель на станциях техосмотра в Кишиневе будут проверять техническое состояние микроавтобусов, а кроме того, внешний вид – как внутри, так и снаружи. Так что перевозчикам придется задуматься не только о техническом состоянии микроавтобуса, но и позаботиться об эстетике. Маршрутки будут проверяться в соответствии с положениями Правил испытаний транспортных средств.

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По итогам техосмотра, Дирекция общественного транспорта и путей сообщения может запретить использовать на маршрутах микроавтобусы, которые не прошли тестирование в указанный срок, а также отозвать право предоставлять пассажирские транспортные услуги перевозчикам, которые проигнорировали процедуру техосмотра.

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