Когда некуда идти: что делать женщине с ребенком, если она осталась на улице

Муниципальный центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста дает кров, еду и все необходимое для того, чтобы женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, не бросали своих детей.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik, Дарья Чернега. В центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста женщины попадают по-разному. Иногда после семейного скандала их приводит полиция. В некоторых случаях направляют органы опеки. Жительница Кишинева Людмила Бронич не хотела уходить из больницы, где лежала на обследовании с недавно родившейся дочкой.

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"В больнице я сказала, что не спешу домой. Сказала, держите меня, сколько хотите. Они поняли, что у меня проблемы, и оставили. А потом мной уже занялись органы опеки", - рассказала молодая мама.

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До того, как Людмилу разместили в центре, она жила у сожителя, от которого родила ребенка. Некоторое время она терпела скандалы, которые он устраивал в состоянии алкогольного опьянения. Последней каплей стала потасовка, которая чуть не привела к драке. Родная мать не захотела приютить Людмилу. Поэтому единственным пристанищем для нее стал этот центр.

Главное, не разделять

Центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста рассчитан всего на пять мест. За 13 лет существования через него прошли 124 пары – мамы со своими малышами. В центре им дают самое необходимое - кров, еду, детскую одежду, оказывают медицинскую помощь. Но главное, считают работники центра это – оказание психологической поддержки.

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"Мы стараемся подготовить мать к взрослой жизни, к жизни, которая предполагает ответственность. С этой целью с ними работают психологи, педагоги, соцработники. Даже подключаем других мам из центра, которые могут служить положительным примером", - рассказала исполняющая обязанности начальника муниципального управления по защите прав ребенка Лучия Ткачук.

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Пока матерей, которые нередко являются представителями социально неблагополучной среды, перевоспитывают сотрудники центра, органы опеки работают с семьями женщин. В некоторых случаях стараются померить родственников, в других – помогают найти работу. Главная цель – помочь женщине пройти сложный период, чтобы она в отчаянии не отказалась от собственного ребенка.

"Психологи нас побуждают к хорошим поступкам, для того чтобы мы не сделали шаг назад. С друзьями как бывает – выпиваешь стакан вина и забываешь обо всем на свете. А работники центра нам как родители. Даже родители не давали нам таких мудрых советов", - рассказал одна из постоялиц центра Галина.

Когда ситуация налаживается, маму с ребенком возвращают в родной дом. После этого семья находится на учете у социальных служб. Как признаются работники центра, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Иногда приходится идти на крайние и болезненные меры – забирать дитя у матери.

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"Недавно был случай, когда маму поместили к нам с двухмесячным ребенком. Ей предоставили жилье, еду, ознакомили с правилами. А через час она отпросилась в аптеку и больше не вернулась. Ребенок остался один", - рассказала менеджер центра Мария Грибинча.

По словам Грибинчи, некоторые женщины вновь возвращаются в Центр. Иногда уже с другим ребенком.

Жизнь по новым правилам

Матери, которых в срочном порядке помещают в центр, сначала получают пристанище на полтора месяца. Если за это время проблемы не решаются, например, им трудно найти работу, время пребывания продлевают до полугода, а потом и до года. Все это время жизнь матерей подчиняется строгим правилам. Например, в Центре нельзя курить, пить, ссориться друг с другом, развлекаться. В учреждении также действует распорядок дня: подъем в семь утра, затем кормление детей и осмотр у врача. Каждый день проходят лекции. Например, на тему - что делать, если у ребенка начали прорезаться зубы. Прогулки тоже входят в общий график.

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"Если мама хочет выйти за пределы центра, она должна написать заявление, куда собирается пойти, и объяснить до какого времени будет отсутствовать. Дети в это время остаются на попечении других женщин", - рассказала Грибинча.

Сотрудники центра уверены, такая строгость пойдет только на пользу его постоялицам . Здесь они учатся организовывать свое время и жизнь – навыки, которые, многие из них ранее не смогли приобрести.

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