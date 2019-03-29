14:29 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Женщина с коляской в парке

Когда некуда идти: что делать женщине с ребенком, если она осталась на улице

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
8810

Муниципальный центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста дает кров, еду и все необходимое для того, чтобы женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, не бросали своих детей.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik, Дарья Чернега. В центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста женщины попадают по-разному. Иногда после семейного скандала их приводит полиция. В некоторых случаях направляют органы опеки. Жительница Кишинева Людмила Бронич не хотела уходить из больницы, где лежала на обследовании с недавно родившейся дочкой.

Женщина с коляской
© Sputnik / Владимир Песня
В Молдове намерены выплачивать всем детям ежемесячное пособие

"В больнице я сказала, что не спешу домой. Сказала, держите меня, сколько хотите. Они поняли, что у меня проблемы, и оставили. А потом мной уже занялись органы опеки", - рассказала молодая мама.

Безработные матери в Молдове будут получать пособие по новым правилам>>>

До того, как Людмилу разместили в центре, она жила у сожителя, от которого родила ребенка. Некоторое время она терпела скандалы, которые он устраивал в состоянии алкогольного опьянения. Последней каплей стала потасовка, которая чуть не привела к драке. Родная мать не захотела приютить Людмилу. Поэтому единственным пристанищем для нее стал этот центр.

Главное, не разделять

Центр по размещению и реабилитации детей раннего возраста рассчитан всего на пять мест. За 13 лет существования через него прошли 124 пары – мамы со своими малышами. В центре им дают самое необходимое - кров, еду, детскую одежду, оказывают медицинскую помощь. Но главное, считают работники центра это – оказание психологической поддержки.

Реанимационное отделение больницы, архивное фото.
© Sputnik / Aleksei Babushkin
Душераздирающая история матери: 20 дней в реанимации, кома и день рождения

"Мы стараемся подготовить мать к взрослой жизни, к жизни, которая предполагает ответственность. С этой целью с ними работают психологи, педагоги, соцработники. Даже подключаем других мам из центра, которые могут служить положительным примером", - рассказала исполняющая обязанности начальника муниципального управления по защите прав ребенка Лучия Ткачук.

Каково живется многодетным матерям в Молдове>>>

Пока матерей, которые нередко являются представителями социально неблагополучной среды, перевоспитывают сотрудники центра, органы опеки работают с семьями женщин. В некоторых случаях стараются померить родственников, в других – помогают найти работу. Главная цель – помочь женщине пройти сложный период, чтобы она в отчаянии не отказалась от собственного ребенка.

"Психологи нас побуждают к хорошим поступкам, для того чтобы мы не сделали шаг назад. С друзьями как бывает – выпиваешь стакан вина и забываешь обо всем на свете. А работники центра нам как родители. Даже родители не давали нам таких мудрых советов", - рассказал одна из постоялиц центра Галина.

Когда ситуация налаживается, маму с ребенком возвращают в родной дом. После этого семья находится на учете у социальных служб. Как признаются работники центра, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Иногда приходится идти на крайние и болезненные меры – забирать дитя у матери.

Мама с ребенком
© Sputnik / Игорь Зарембо
Новая Молдова: есть такая профессия – помочь стать матерью

"Недавно был случай, когда маму поместили к нам с двухмесячным ребенком. Ей предоставили жилье, еду, ознакомили с правилами. А через час она отпросилась в аптеку и больше не вернулась. Ребенок остался один", - рассказала менеджер центра Мария Грибинча.

По словам Грибинчи, некоторые женщины вновь возвращаются в Центр. Иногда уже с другим ребенком.

Жизнь по новым правилам

Матери, которых в срочном порядке помещают в центр, сначала получают пристанище на полтора месяца. Если за это время проблемы не решаются, например, им трудно найти работу, время пребывания продлевают до полугода, а потом и до года. Все это время жизнь матерей подчиняется строгим правилам. Например, в Центре нельзя курить, пить, ссориться друг с другом, развлекаться. В учреждении также действует распорядок дня: подъем в семь утра, затем кормление детей и осмотр у врача. Каждый день проходят лекции. Например, на тему - что делать, если у ребенка начали прорезаться зубы. Прогулки тоже входят в общий график.

Это закон: вот, что должны знать нетрудоустроенные молодые мамы>>>

"Если мама хочет выйти за пределы центра, она должна написать заявление, куда собирается пойти, и объяснить до какого времени будет отсутствовать. Дети в это время остаются на попечении других женщин", - рассказала Грибинча.

Сотрудники центра уверены, такая строгость пойдет только на пользу его постоялицам . Здесь они учатся организовывать свое время и жизнь – навыки, которые, многие из них ранее не смогли приобрести.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Как чаще всего называли детей, родившихся в Молдове в 2018 году
Во что играли молдавские дети 100 лет назад - фото
С 1 апреля детей можно будет записать в первый класс онлайн
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Сильный ветер подбросил грузовик и перевернул его
Фуру, как лист металлочерепицы: ветер сдул автопоезд с трассы - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться