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Суровые штрафы: кого намерено наказывать Минэкономики Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В течении двух последних лет из-за недобросовестных подрядчиков ведомство разорвало семь контрактов по реконструкции дорог в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры намерено применять штрафы против подрядчиков, которые годами задерживают строительство дорог в Молдове. Об этом на встрече с предпринимателями заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

CC0 / Pixabay / Gellinger
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Вопреки контрактным обязательствам

Один из самых вопиющих эпизодов связан с затягиванием ремонта участка R1 Кишинев-Унгены-Скуляны, работы на котором выполняют две компании из Азербайджана и Чехии. Как отмечают в министерстве экономики, строительство на этом участке протяженностью 82 километра началось в марте 2014 года и должно было завершиться еще в июле 2016-го. Общая стоимость работ составляет свыше 65 миллионов евро – деньги, которые выделил Молдове Европейский банк реконструкции и развития. Из-за невыполнения контрактных обязательств подрядчиками, сроки выполнения были перенесены на конец нынешнего года.

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"Мы не потерпим отклонений и будем штрафовать за каждую задержку в строительстве дорог. Нам больше не нужны разорванные контракты, мы хотим успешного завершения работ и хороших дорог во всей стране", - отметил министр.

В течении двух последних лет из-за недобросовестных подрядчиков министерство экономики разорвало семь контрактов по реконструкции дорог в Молдове. В ведомстве считают, что в сложившейся ситуации виновата коррупция внутри министерства и неосторожный подбор подрядчиков.

Что еще предстоит завершить

Еще как минимум пять участков дорог национального значения общей протяженностью около 300 километров сейчас находятся на стадии реконструкции, которую выполняют зарубежные подрядчики из Азербайджана, Италии и Турции. Таким образом, трасса R33 Кишинев-Лапушна, и дорога R16 – Бельцы-Фалешты-Скуляны должны быть сданы в эксплуатацию в ноябре 2019. В прошлом году были подписаны контракты по ремонту дороги Кишинев-Джурджулешты, часть дороги М3 Порумбрей-Чимишлия, которая является абсолютно новым участком, а также по строительству объездной дороги вокруг Комрата. 

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