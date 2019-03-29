Перестановки в примэрии Кишинева: какие изменения произошли в администрации

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Рокировка в главном управлении общественного транспорта и дорожных коммуникаций Кишинева – в примэрии решили заменить исполняющего обязанности главы этого подразделения.
Таким образом, аннулировано распоряжение от 13 марта, когда на пост и.о. назначили Олега Карамана, который заменил на этой должности подавшего в отставку Виталие Бутучела.
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"Обязанности руководителя управления общественного транспорта и дорожных коммуникаций будет исполнять замглавы этой структуры Октавиан Лунгу, начиная с 26 марта 2019 до организации конкурса", - сказано в распоряжении, подписанном и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну.
Причины таких перестановок в примэрии не пояснили.
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