Важно для водителей: когда пора переходить на летнюю резину

Весна вступила в свои права, на улице все теплее, а значит, самое время отказаться от зимних покрышек.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Переход на летние шины — это не просто следование правилам, а операция, напрямую связанная с безопасностью движения.

У "зимних" покрышек чрезвычайно низкие эксплуатационные характеристики при высоких температурах. Не стоит забывать и об экономии, так как шины этого типа отличаются высоким износом в течение лета, сообщает autoblog.md.

Зимой, когда температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию, специалисты рекомендуют перейти на зимнюю резину. Точно так же, когда температура превышает это значение, самое время вернуться к летним шинам.

Благодаря специальному составу и рисунку протектора зимние шины остаются мягкими и гибкими в условиях низких температур, обеспечивая сцепление при низких температурах на сухих, влажных и покрытых льдом поверхностях.

По мере повышения температуры зимние шины теряют эти преимущества, снижается адгезия и протектор начинает быстрее изнашиваться.

Однако главное, что вас должно беспокоить — не износ покрышек, хотя это наносит ущерб вашему бюджету, а безопасность движения. При высоких температурах автомобиль, оснащенный зимними шинами, будет тормозить гораздо хуже, чем автомобиль, оборудованный летними шинами.

© Sputnik / Ilya Pitalev Важно для водителей: теперь это можно делать по-быстрому прямо в авто

Разница в тормозном пути при температуре в 30 градусов может легко достигать более 30 процентов, а это означает, что длина тормозного пути машины, которая тормозит на скорости 100 км/ч, может достигать 45 метров. И то в случае, если зимние шины находятся в очень хорошем состоянии и входят в премиальный ассортимент. В противном случае, длина тормозного пути может даже удвоиться.

Среди негативных моментов, которые могут возникнуть при использовании летом зимних шин - чрезмерный или неравномерный износ протектора. Практически, комплект зимних шин может быть полностью разрушен, если его эксплуатировать летом с большим пробегом, а это потребует покупки нового комплекта шин осенью.

Поэтому, даже если речь идет только об экономии, решение использовать зимнюю резину летом совершенно неэффективно.

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