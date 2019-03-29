17:32 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Serviciul 112

Службе спасения 112 исполнился год — приняли почти четыре миллиона звонков

© Photo: Facebook / Serviciul 112
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0

По статистике, четыре из пяти обращений были связаны с необходимостью в скорой медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Исполнился ровно год со старта единой национальной службы экстренной помощи 112. По данным службы, за это время операторы приняли около 3,9 миллиона звонков, то есть, примерно по 12 тысяч в день.

Большинство звонивших нуждались в услугах скорой помощи (79 процентов). На втором месте по частоте обращений - полиция (23 процента), на третьем пожарные (2,4 процента).

Служба 112
© Sputnik / Miroslav Rotari
Служба 112: как жителям Молдовы звонить в скорую, полицию и спасателям

Чаще всего в службу спасения обращались жители Кишинева, Бельц а также Оргеевского и Яловенского районов. 

По словам представителей службы 112, за год достигнуты серьезные успехи в скорости обработки вызовов, которая сократилась в среднем до 40 секунд. 

На сегодняшний день в  Службе 112 принимают звонки 82 оператора.

Решение создать соответствующую службу было утверждено правительством еще в марте 2014 года. Однако затем возникли сложности с реализацией проекта и вопросы по взаимодействию между полицией, пожарными, скорой помощью и газовщиками. В итоге был разработан ряд постановлений правительства, которые в срочном порядке завизировали профильные структуры и утвердили на заседании кабмина.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Тройное ДТП в Страшенском районе: есть пострадавшие - жуткие фото
Жадное пламя и черный дым: пожар в одном из жилых домов в Кишиневе - видео
Теги:
служба спасения
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Десять медвежат делают первые шаги в Центре спасения в Тверской области
Удивительное спасение маленьких медвежат в Твери - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться