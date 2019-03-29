Службе спасения 112 исполнился год — приняли почти четыре миллиона звонков

По статистике, четыре из пяти обращений были связаны с необходимостью в скорой медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Исполнился ровно год со старта единой национальной службы экстренной помощи 112. По данным службы, за это время операторы приняли около 3,9 миллиона звонков, то есть, примерно по 12 тысяч в день.

Большинство звонивших нуждались в услугах скорой помощи (79 процентов). На втором месте по частоте обращений - полиция (23 процента), на третьем пожарные (2,4 процента).

© Sputnik / Miroslav Rotari Служба 112: как жителям Молдовы звонить в скорую, полицию и спасателям

Чаще всего в службу спасения обращались жители Кишинева, Бельц а также Оргеевского и Яловенского районов.

По словам представителей службы 112, за год достигнуты серьезные успехи в скорости обработки вызовов, которая сократилась в среднем до 40 секунд.

На сегодняшний день в Службе 112 принимают звонки 82 оператора.

Решение создать соответствующую службу было утверждено правительством еще в марте 2014 года. Однако затем возникли сложности с реализацией проекта и вопросы по взаимодействию между полицией, пожарными, скорой помощью и газовщиками. В итоге был разработан ряд постановлений правительства, которые в срочном порядке завизировали профильные структуры и утвердили на заседании кабмина.

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