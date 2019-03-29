Новые правила выдачи больничного в Молдове - подробности

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения предлагает новые правила выдачи больничного листа. Власти разработали проект, согласно которому этот документ будет выдаваться в электронном формате, сообщает sputnik.md.

Сертификат в случае болезни или травмы выдается пациенту на весь период лечения до восстановления полной трудоспособности - максимум на 180 дней на протяжении одного календарного года. © Sputnik / Miroslav Rotari Сколько может получать безработный в качестве пособия от государства

В случае временной непрерываемой нетрудоспособности, переходящей с одного календарного года на другой, расчет дней производится за весь период, начиная с первого дня временной нетрудоспособности.

На 180-й календарный день, если существуют веские основания относительно возможности восстановления, больничный могут продлить еще максимум на 30 дней.

Для сокращения бюрократии в процессе выдачи больничного листа предлагается предоставлять документ от одного до 10 дней в один или несколько этапов. На данный момент справку выдают с момента констатации временной нетрудоспособности на три дня, затем еще на столько же, а потом в зависимости от степени тяжести заболевания. Исходя из рекомендаций врачей, больничный может быть единовременно продлен максимум на один месяц.

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В случае инфекционных заболеваний больничный может выдаваться единовременно сразу на пять дней, а при туберкулезе, СПИДе и онкологии – на 30-31 день.

В проекте также есть некоторые разъяснения относительно больничного для ухода за ребенком, а также декретного отпуска для женщин, находящихся на содержании супруга. Листок о медицинском отпуске должен быть оформлен в день его выдачи.

Больничный в электронном формате

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Авторы проекта считают, что благодаря новым правилам выдача больничного листа в электронном формате, будет обеспечен доступ Национальной кассы социального страхования к данным сертификата о медицинском отпуске в режиме реального времени для подтверждения отпуска, а также установления и выплаты возмещения в соответствии с положениями местного законодательства.

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Внедрение подобной нормы приведет к устранению документа в бумажном виде. При этом объединение информации в единую базу данных позволит врачам в реальном времени проверять корректность больничного, исключая случаи злоупотреблений при выдаче справок об отпуске по болезни.

Благодаря автоматизации процесса, больше не будет необходимости предъявлять работодателю справку о больничном. Доступ к нему будет осуществляться через правительственную платформу MConnect с соблюдением требований по защите персональных данных.

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