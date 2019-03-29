Пациента в коме вовремя доставили в столичную клинику вертолетом SMURD

Это третья успешная миссия аэромедицинской службы скорой помощи в 2019 году.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Очередную успешную аэромедицинскую миссию завершила служба скорой помощи SMURD. Тяжелобольной пациент был доставлен вертолетом из Тараклии в Кишинев.

Как сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Молдовы, находившийся в коме 29-летний молодой человек вместе с аппаратом искусственной вентиляции легких, который поддерживал его жизнь, был доставлен в кишиневскую больницу.

В течение всего полета за состоянием больного следила команда парамедиков. Полет продолжался 30 минут, вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо".

Медики доставили пациента в Институт неотложной медицинской помощи.

Это уже третья воздушно-медицинская миссия SMURD с начала 2019 года. В январе экипаж скорой помощи SMURD из румынского Галаца перевез на вертолете тяжелобольного пациента из Вулканешт в Кишинев. По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, во время полета за состоянием мужчины 52-х лет наблюдали врачи и парамедики. Полет прошел без неожиданностей, вертолет благополучно приземлился в аэропорту Кишинева.

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