20:34 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Международный валютный фонд

Эксперты МВФ заинтересовались пенсиями в Молдове

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0

В 2018 году Молдова пережила сразу несколько реформ, в числе которых пересмотр фискальной политики и изменение системы заработной платы, которые не могут не влиять макроэкономическую ситуацию в республике.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Представители Международного валютного фонда посетили Национальную кассу социального страхования (НКСС). Экспертов интересовали результативность модернизации системы социального страхования, а также внедрения налоговой реформы.

Глава НКСС Валентина Булига отметила поддержку МВФ, оказываемую нашей стране в процессе трансформации системы социального страхования и обеспечения устойчивости бюджета соцстраха.

"Реализованные реформы должны контролироваться и продвигаться в дальнейшем, чтобы видеть, где вмешиваться, когда это необходимо, для обеспечения социальной защиты, гарантированной тем, кто вносит свой вклад в систему", - сказала Булига.

Эксперты МВФ выразили готовность предоставить всю необходимую поддержку в реализации реформ, которые сбудут способствовать повышению уровня жизни населения, в том числе пенсионного обеспечения.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
Случайность или совпадение: Молдову посетит миссия МВФ

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik отметил, что этот визит представителей МВФ в Молдову плановый.

"Это в практике - посещать страны, у которых есть договоры с фондом по получению финансовой помощи. У нас сейчас есть меморандум, который, к слову, заканчивается. Это стандартное мероприятие. Комментарий МВФ о целях визита достаточно типичный и формальный. Чем де-факто они занимались, можно только гадать", - сказал Гырбу.

Так или иначе, как считает эксперт, специалистам МВФ было что тут делать, так как Молдова в прошлом году пережила серьезные изменения - фискальная реформа, реформа системы заработной платы и другие моменты, которые не могут не сказаться на макроэкономической ситуации в республике.

"МВФ, разумеется, интересуется, как на данный момент эти изменения повлияли уже или как могут повлиять в будущем на развитие событий в Молдове", - отметил Гырбу.  

МВФ дал рекомендации властям Молдовы: чего ждут от Кишинева>>>

Группа экспертов МВФ под руководством Рубена Атояна находилась в Молдове с рабочим визитом в период 25-29 марта. Заявленная задача миссии заключалась в том, чтобы ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. Такие визиты, проводимые вне рамок официального цикла обзоров программ, являются стандартной практикой взаимодействия со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ
Добрый-злой МВФ, или "тайные подарки" иностранного партнера для Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов" и "Шерлока" - фото
Десять медвежат делают первые шаги в Центре спасения в Тверской области
Удивительное спасение маленьких медвежат в Твери - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться