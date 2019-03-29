Эксперты МВФ заинтересовались пенсиями в Молдове

В 2018 году Молдова пережила сразу несколько реформ, в числе которых пересмотр фискальной политики и изменение системы заработной платы, которые не могут не влиять макроэкономическую ситуацию в республике.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Представители Международного валютного фонда посетили Национальную кассу социального страхования (НКСС). Экспертов интересовали результативность модернизации системы социального страхования, а также внедрения налоговой реформы.

Глава НКСС Валентина Булига отметила поддержку МВФ, оказываемую нашей стране в процессе трансформации системы социального страхования и обеспечения устойчивости бюджета соцстраха.

"Реализованные реформы должны контролироваться и продвигаться в дальнейшем, чтобы видеть, где вмешиваться, когда это необходимо, для обеспечения социальной защиты, гарантированной тем, кто вносит свой вклад в систему", - сказала Булига.

Эксперты МВФ выразили готовность предоставить всю необходимую поддержку в реализации реформ, которые сбудут способствовать повышению уровня жизни населения, в том числе пенсионного обеспечения.

© REUTERS / YURI GRIPAS Случайность или совпадение: Молдову посетит миссия МВФ

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik отметил, что этот визит представителей МВФ в Молдову плановый.

"Это в практике - посещать страны, у которых есть договоры с фондом по получению финансовой помощи. У нас сейчас есть меморандум, который, к слову, заканчивается. Это стандартное мероприятие. Комментарий МВФ о целях визита достаточно типичный и формальный. Чем де-факто они занимались, можно только гадать", - сказал Гырбу.

Так или иначе, как считает эксперт, специалистам МВФ было что тут делать, так как Молдова в прошлом году пережила серьезные изменения - фискальная реформа, реформа системы заработной платы и другие моменты, которые не могут не сказаться на макроэкономической ситуации в республике.

"МВФ, разумеется, интересуется, как на данный момент эти изменения повлияли уже или как могут повлиять в будущем на развитие событий в Молдове", - отметил Гырбу.

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Группа экспертов МВФ под руководством Рубена Атояна находилась в Молдове с рабочим визитом в период 25-29 марта. Заявленная задача миссии заключалась в том, чтобы ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. Такие визиты, проводимые вне рамок официального цикла обзоров программ, являются стандартной практикой взаимодействия со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ.

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