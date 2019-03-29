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Intervenție chirurgicală la creier

Молдова осталась без врачей — в районных больницах не хватает специалистов

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Система здравоохранения в стране теряет до 250 медиков в год.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Во многих районах Молдовы наблюдается острый дефицит врачей. В ряде районных больниц нехватка медицинского персонала уже составляет около трети от штатного количества специалистов.

Молоток судьи
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Число работающих врачей заметно сократилось в 22 районах страны. Например, в Кагульской районной больнице степень обеспеченности врачами составила в прошлом году всего 68,4 процента, что намного меньше, чем в 2017 году, когда учреждение было обеспечено специалистами на 80 процентов.

Похожая ситуация сложилась в Чимишлийском районе, где персоналом занято всего 63 процента штатного расписания. Кадровый кризис охватил и районные больницы Теленештского района.

Не хватает и семейных врачей

Врач
© Sputnik / Николай Хижняк
Сколько семейных врачей в Молдове решили стать "частниками"
Сравнительно стабильная ситуация по обеспеченности медицинскими работниками наблюдается только в Кишиневе, а также в Новоаненском, Страшенском, Флорештском, Ниспоренском и Единецком районах.

Самый слабый охват населения семейными врачами - в Кантемирском районе. В медицинских учреждениях в наличии лишь половина специалистов, которые ведут прием пациентов.

С каждым годом ситуация ухудшается, а в Хынчештском и Ниспоренском районах она стала критической — из десяти обязательных специалистов доступны только шесть.

Сколько врачей покинули систему здравоохранения

Согласно последним статистическим данным, в 2018 году в Молдове работали 10033 врача, что на 254 меньше, чем в 2017 году.

Это означает, что система потеряла более 250 врачей всего за один год.

Не хватает и медсестер: более 670 сотрудников покинули государственную систему здравоохранения всего за один год. В общей сложности в Молдове насчитывается 20230 медицинских работников всех категорий.

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Теги:
медицина
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