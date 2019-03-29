Сколько зарабатывают в Кишиневе на милостыне женщины с детьми на руках

Бизнес на детях и милосердии: как игра на эмоциях превращается в холодный расчет и желание заработать.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Ежедневно на улицах, у церквей, в подземных переходах или у входа в супермаркеты можно увидеть фигуру женщину с ребенком на руках, просящей милостыню. Это явление стало не просто обыденным, а превратилось в грамотно налаженный бизнес, который процветает во многих городах, в том числе в Кишиневе. Насколько этот способ заработать доходный в Молдове, что движет женщинами, которые привлекают к попрошайничеству и детей, рассказала в комментарии Sputnik и.о. главы управления по защите прав несовершеннолетних Кишинева Лучия Качук-Рошиору.

По ее словам, женщины, которые просят милостыню с детьми на руках, могут заработать довольно внушительную сумму денег.

"Обычно мамы, которые попрошайничают вместе с детьми, собирают по 300-400 леев (17-23 доллара по текущему курсу Нацбанка - ред.) в день, а в более "удачные" дни – минимум по 600-700 леев (35-40 долларов)", - сказала собеседница.

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По ее словам, эти женщины осознают тот факт, что люди не могут с безразличием пройти мимо ребенка на улице. Часто такого рода попрошайки объясняют, что, взяв "на дело" детей, можно больше заработать.

Как считает эксперт, данная проблема будет существовать до той поры, пока люди будут давать деньги просящим милостыню. Качук-Рошиору отметила, что не стоит поощрять нищенок с детьми, так как улица – это не место для несовершеннолетних. Есть специализированные службы, где этих детей можно оставить на время, а родители могут пойти работать, подчеркнула чиновница.

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"Люди, которые дают им деньги, должны понимать, что они не помогают таким образом детям. Напротив, ребенок продолжит оставаться долгое время на улице в условиях, в которых не должен находиться, - в сильную жару или морозы, голодным. В тоже время такое поощрение женщин толкает возвращаться на улицу", - отметила Качук-Рошиору.

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Ранее на еженедельном заседании примэрии (мэрии) Кишинева она заявила, что родители, которые выходят просить милостыню вместе с детьми, рискуют остаться без родительских прав.

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"Мне трудно говорить такие слова, и тем труднее выполнять такие действия. Это не наша прихоть, такие решения выносит суд. Дело в том, что мы не можем допустить эксплуатацию ребенка для получения прибыли", - заключила Качук-Рошиору.

С полной версией интервью с Лучией Качук-Рошиору можно ознакомиться здесь.

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